Sheinbaum: ABD ile Gümrük Müzakereleri Karmaşık

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin 60 ticaret ortağına yönelik yeni gümrük tarifeleri konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile yürütülen müzakerelerin karmaşık olduğunu söyledi.

Morelos eyaletine bağlı Cuernavaca kentinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Trump yönetiminin 60'tan fazla ülkeye getirdiği yeni ve çift haneli gümrük vergilerine değindi.

Sheinbaum, "(ABD ile müzakereler) bu karmaşık bir durum. İlk olarak, çünkü dünya dinamiğini tamamen değiştiriyor. Başkan (Donald) Trump, ABD'yi yeniden sanayileştirme vizyonuna sahip. ABD dışına; başta Çin'e, diğer Asya ülkelerine ve aynı zamanda Meksika'ya, Kanada'ya ve diğer ülkelere giden imalat sanayisinin ABD'ye geri dönmesini istiyor." ifadelerini kullandı.

ABD ile Meksika arasındaki ikili ticaretin önemini hatırlatan Sheinbaum, "İki komşu ülke arasındaki ikili ilişkide, hatta ticari ortakların da ötesinde, bir ülkenin refahının diğerinin refahı aleyhine aranması kabul edilemez. Meksika'nın refahı Amerika Birleşik Devletleri'ne yardımcı olur, ABD'nin refahı da Meksika'ya yardımcı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Sheinbaum, ABD ile yapılan Serbest Ticaret Anlaşması'nı (T-MEC) hatırlatarak, "Meksika'ya ne mi oluyor? Eskisi gibi aynı kalıyor. Serbest ticaret anlaşması kapsamında ihraç edilen tüm ürünler, araçlar ve çelik hariç olmak üzere sıfır gümrük vergisine sahip. Şu anda halihazırda sahip olduğumuzun dışında yeni bir gümrük vergimiz bulunmuyor. Uzun vadeli bir anlaşmaya varabilmek için de ABD ile birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatını yasaklamada ve bu yasağı etkin şekilde uygulamada yetersiz kaldıkları gerekçesiyle 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında yürütülen soruşturmalar sonucunda 60 ticaret ortağına yüzde 10 veya yüzde 12,5 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.