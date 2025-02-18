Sheinbaum'dan Milei'ye Kripto Para Eleştirisi - Son Dakika
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Sheinbaum'dan Milei'ye Kripto Para Eleştirisi

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Milei'nin kripto para tanıtımını 'ciddi bir durum' olarak değerlendirdi.

18.02.2025 07:46
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin sosyal medya hesabından kripto para birimini tanıtmasını "ciddi bir durum" olarak nitelendirdi.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Milei'nin 14 Şubat'ta X sosyal medya hesabından "LIBRA" isimli az bilinen bir kripto para birimini tanıtmasını eleştirdi.

Sheinbaum, Arjantin'de muhalefet milletvekillerinin "dolandırıcılığı teşvik etmekle" suçladığı Milei hakkındaki suçlamalara değinerek, "Eğer doğrulanırsa, bu son derece ciddi bir durumdur. Bir devlet başkanının özel bir girişimi teşvik etme yetkisinin sınırları bellidir. Eğer bu teşvik dolandırıcılık içeriyorsa, mesele daha da ciddileşir. Bir devlet başkanının özel çıkarlar doğrultusunda bir ürünü tanıtması açık bir çıkar çatışması yaratır." dedi.

Ekonomik gücün siyasi güçten ayrılması gerektiğini vurgulayan Sheinbaum, "Hükümetler insanlara hizmet etmek için vardır, özel sektör ise sosyal içerikli işler yapmak için faaliyet gösterir." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

CNN'in haberine göre Milei, 14 Şubat'ta X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "LIBRA" isimli az bilinen kripto para birimini tanıtarak, "Bu özel proje, Arjantin ekonomisinin büyümesini teşvik etmeye adanacak." ifadesini kullanmıştı.

Paylaşımdan kısa süre sonra hızla yükselip düşüşe geçen kripto para, çok sayıda yatırımcının zarar etmesine neden olmuştu.

Eleştirilerin ardından paylaşımını silen Devlet Başkanı Milei, detaylarından haberdar olduktan sonra projeyi yaymama kararı aldığını belirtmişti.

Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri, "dolandırıcılığı teşvik etmekle" suçladıkları Milei'nin görevden alınması talebinde bulunacaklarını duyurmuştu.

Milei'ye yakın kaynaklar görevden alınma olasılığını reddederken, Yolsuzlukla Mücadele Ofisinin konuyu soruşturduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kripto Para, Arjantin, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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