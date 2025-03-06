Sheinbaum: Gümrük Vergilerine Direneceğiz - Son Dakika
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Sheinbaum: Gümrük Vergilerine Direneceğiz

Meksika, ABD'nin gümrük vergisi baskılarına karşı Kanada ile işbirliği arayışında olacak.

06.03.2025 10:09
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MEKSİKO, 6 Mart (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin gümrük vergisi baskılarına boyun eğmeyeceklerini, gerekirse Kanada'yla ve diğer ülkelerle daha yakın ticari ilişkiler geliştireceklerini söyledi.

Sheinbaum çarşamba günkü olağan basın toplantısında, "Hiçbir şekilde boyun eğmeyeceğiz. Meksika büyük bir ülke. Meksikalılar cesur, dirençli ve güçlü bir halk ve ekonomimiz sağlam. Bu durum devam ederse Kanada'yla ve diğer ülkelerle işbirliği arayışına gireceğiz" dedi.

Sheinbaum söz konusu açıklamayı Trump yönetiminin Meksika mallarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararına tepki olarak yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ile perşembe günü telefonda görüşeceğini kaydeden Sheinbaum, bir anlaşmaya varamamaları halinde Meksika'nın karşılık olarak için hem gümrük vergisi hem de diğer önlemleri düşüneceğini ifade etti.

Sheinbaum, Meksika'nın vereceği yanıtı pazar günü başkentin ana meydanında düzenlenecek halk toplantısında açıklayacağını belirtti.

"Vergiler karşısında kararlı şekilde harekete geçmeliyiz" diyen Sheinbaum, tüm Meksikalıları pazar günkü toplantıya katılmaya çağırdı.

Sheinbaum, Meksika'nın onurunu ve egemenliğini savunmanın herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Sheinbaum, "Trump'ın amacı fabrikaları Meksika'dan ABD'ye taşımak gibi görünüyor. Vergiler devam ettiği sürece sadece bizim değil, ABD ekonomisi de önemli zarar görecektir" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Kanada, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sheinbaum: Gümrük Vergilerine Direneceğiz - Son Dakika

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