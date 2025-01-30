Sheinbaum: Trump'ın Vergi Açıklamasına İnanmıyoruz

Güncel

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Şubat itibarıyla Meksika ürünlerine yüzde 25'lik ek vergi uygulayacağına inanmadığını belirtti.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, ABD'nin böyle bir karar almayacağını düşündüklerini ifade etti.

Sheinbaum, "Açık konuşmak gerekirse böyle bir şeyin olacağını sanmıyoruz. Ancak gerçekleşirse bir planımız var ve sizi bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD ile gerekli görüşmelerin yapıldığını aktaran Sheinbaum, "Zamanı geldiğinde gelişmeleri paylaşacağım. Ancak yüzde 25'lik ek verginin uygulanacağına inanmıyoruz. Görüşmeler devam ediyor ve eğer böyle bir karar alınırsa biz de hazırlıklıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel basına göre, ABD'nin Meksika'dan göçmen ve uyuşturucu akışını gerekçe göstererek yüzde 25'lik ek vergi uygulaması durumunda, Meksika ekonomisinin ciddi şekilde etkilenebileceği belirtiliyor. ABD'nin en büyük ticaret ortağı konumundaki Meksika, olası gümrük tarifeleri konusunda endişeli.

Trump, 27 Kasım 2024'teki açıklamasında, "20 Ocak'ta ilk kararnamelerimden biri olarak, Meksika ve Kanada'dan ABD'ye gelen tüm ürünlere ve saçma açık sınırlarına yüzde 25'lik bir tarife uygulamak için gerekli tüm belgeleri imzalayacağım. Bu tarife, fentanil başta olmak üzere uyuşturucular ve tüm yasa dışı yabancıların ülkemizi istilasını durdurana kadar yürürlükte kalacaktır." ifadelerini kullanmıştı.