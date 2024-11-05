BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Bilim ve Teknoloji gazetesinde pazartesi günü yayımlanan habere göre Shenzhou-18 uzay aracı, uzay istasyonundan Dünya'ya mikroorganizmalar, alaşım malzemeleri ve Dünya üzerinde hazırlanması zor olan nano malzemelerden oluşan 34,6 kilogramlık deney örnekleri getirdi.
Son Dakika › Güncel › Shenzhou-18 Uzay Aracı 34,6 kg Deney Örneği Getirdi - Son Dakika
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