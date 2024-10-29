Shenzhou-19 Astronotları Medyada

JİUQUAN, 29 Ekim (Xinhua) -- Shenzhou-19 mürettebatlı uzay uçuşu görevini gerçekleştirecek Çinli astronotlar Cai Xuzhe (ortada), Song Lingdong (sağda) ve Wang Haoze, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde basınla bir araya geldi, 29 Ekim 2024. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)
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