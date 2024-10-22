Shenzhou-19 Uzay Aracı Fırlatmaya Hazır

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BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-19 mürettebatlı uzay aracı, Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketiyle birlikte fırlatma alanına taşındı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan Salı günü yapılan açıklamada fırlatma alanındaki tesis ve ekipmanların iyi durumda olduğu, fırlatma öncesi işlev kontrolleri ve ortak testlerinse planlandığı şekilde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada uzay gemisinin kısa süre içinde uygun bir zamanda fırlatılacağı ifade edildi.