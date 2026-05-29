Shenzhou-22 Uzay Aracı Dönüşe Geçti
Shenzhou-22 Uzay Aracı Dönüşe Geçti

29.05.2026 18:03
Shenzhou-22 uzay aracı, Shenzhou-21 mürettebatını Dünya'ya getirmek için uzay istasyonundan ayrıldı.

JİUQUAN, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-22 mürettebatlı uzay aracı, cuma günü Beijing saatiyle 14.44'te uzay istasyonu kombinasyonundan ayrılarak Zhang Lu, Wu Fei ve Zhang Hongzhang'dan oluşan Shenzhou-21 mürettebatını Dünya'ya getirecek dönüş görevine başladı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, uzay aracının ilerleyen saatlerde Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Dongfeng iniş alanına dönmesi planlanıyor.

Ajans, ayrılma öncesinde Shenzhou-21 mürettebatının, yer ekibinin desteğiyle uzay istasyonu kombinasyonunun durumunun ayarlanması, deney verilerinin işlenip aktarılması ve kalan malzemelerin transferi gibi çeşitli görevleri tamamladığını bildirdi. Shenzhou-21 mürettebatı ayrıca, 25 Mayıs'ta uzay istasyonuna ulaşan Shenzhou-23 ekibiyle devir teslim işlemlerini gerçekleştirerek yörüngedeki çalışma deneyimlerini paylaştı.

Çin, 31 Ekim 2025'te Shenzhou-20 mürettebatıyla nöbet değişimini gerçekleştirecek Shenzhou-21 mürettebatını uzay istasyonuna göndermek amacıyla Shenzhou-21 uzay aracını fırlatmıştı. Ancak daha sonra, Shenzhou-20 uzay aracının dönüş kapsülündeki gözlem penceresinin görev sırasında uzay enkazından kaynaklandığı değerlendirilen bir darbeyle hasar gördüğü ve mürettebatın dönüşü için uygun olmadığı tespit edilmişti.

Bunun üzerine Shenzhou-20 mürettebatı 14 Kasım 2025'te Shenzhou-21 uzay aracıyla güvenli şekilde Dünya'ya döndü. Çin de Shenzhou-21 mürettebatına dönüş aracı sağlamak amacıyla 25 Kasım 2025'te Shenzhou-22 uzay aracını fırlattı.

Kaynak: Xinhua

