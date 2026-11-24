JİUQUAN, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin, Shenzhou-24 mürettebatlı uzay aracının çarşamba günü Beijing saatiyle 08.18'de ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderileceğini duyurdu.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı Sözcüsü Zhang Jingbo salı günkü açıklamasında, fırlatmada kullanılacak Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketinin yakıt doldurma işleminin yakında başlatılacağını söyledi.

Açıklamaya göre görev süresince uzay yaşam bilimleri, uzay malzeme bilimi, yerçekimsiz ortam akışkan fiziği ve yanma bilimi, temel fizik, uzay tıbbı ve yeni uzay teknolojileri alanlarında toplam 90 bilimsel deney ve teknoloji testi gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Shenzhou-24 görevi, Çin'in uzay istasyonu programının uygulama ve geliştirme aşamasındaki sekizinci mürettebatlı görev olmasının yanı sıra, ülkenin insanlı uzay programındaki 41. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.