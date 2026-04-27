Shirley MacLaine 92 Yaşında Yalnızlıkla Mücadele Ediyor

Shirley MacLaine, yaşlandıkça yalnızlıkla baş etmeye çalışıyor. Evinde işçiler çalıştırıyor, sürekli değişen asistanlarla sohbet etmeye çalışıyor. Hollywood'un altın döneminin yıldızı, 92 yaşına girdi ve tek kızı Sachi Parker ile torunlarından uzak. MacLaine, asistanından kendisiyle içki içip geçmiş günleri konuşmasını bekliyor, ancak asistanlar sık sık değişiyor.

Üç yaşında baleye başlayan MacLaine, sinemada büyük başarı yakaladı. 1983'te 'Terms of Endearment' ile Oscar kazandı. Zayıf ayak bilekleri yüzünden baleye yönlendirilen oyuncu, kariyeri boyunca birçok ödül aldı. Şimdi ise yalnızlıkla mücadele ediyor.