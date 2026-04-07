Şi Cinping'den To Lam'a Tebrik Mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vietnam'da Devlet Başkanı seçilen To Lam'a tebrik mesajı yolladı.

Şi, mesajında, Çin ve Vietnam ilişkilerini, "stratejik önem taşıyan ortak geleceği paylaşan topluluk" olarak tanımlayarak, son yıllarda iki parti ve ülke liderlerinin teşvikleriyle ilişkilerin büyük bir sıçrama yaptığını, kapsamlı stratejik işbirliğinin verimli sonuçlar ürettiğini ve her iki ülkenin halklarına fayda sağladığını belirtti.

Hızla değişen uluslararası manzarada Çin ve Vietnam'ın dayanışmayı ve işbirliğini geliştirmesinin her iki ülkenin ortak çıkarı olduğunu vurgulayan Şi, her iki ülkenin kalkınmasını ve yeniden canlanmasını teşvik etmek, ortak geleceği paylaşan Çin-Vietnam topluluğunun inşasını sürekli ileriye taşımak ve dünyaya ve bölgeye saha fazla istikrar aşılamak için To Lam ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Çin Başkanı Li Çiang da Vietnam Başbakanı seçilen Le Minh Hung'a tebrik mesajı gönderdi.

2024'te parti lideri olmuştu

To Lam, Vietnam Komünist Partisinin (VKP) eski Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong'un 2024'te hayatını kaybetmesinin ardından partinin lideri olmuştu.

VKP'nin ocakta düzenlediği 14. Ulusal Kongre'de partinin liderlik makamı olan genel sekreterliğe yeniden getirilen To Lam, Vietnam Ulusal Meclisinin bugün yaptığı oylamada da devlet başkanlığına seçilmişti.

68 yaşındaki Vietnamlı lider, 2026-2031 yıllarında bu iki görevi birlikte yürütecek.

Çin ve Vietnam; Küba, Laos ve Kuzey Kore ile dünyada komünist rejimle yönetilen 5 ülke arasında yer alıyor.

Komünist partilerin tek başına iktidar olduğu iki ülkeden Çin'de devlet başkanlığı ve parti genel sekreterliği yetkileri tek kişide toplanırken, Vietnam'da parti genel sekreterinin belirleyici, devlet başkanının ikincil yetki sahibi olduğu bir hükümet sistemi uygulanıyordu. Ancak ülkede son 3 yıldaki yolsuzluk soruşturmaların sonucu olan siyasi tasfiyeler ve eski Genel Sekreter Nguyen'in vefatının ardından Vietnam'ın da yetkilerin tek elde toplandığı, Çin'e benzer bir iktidar düzenini benimsediği gözleniyor.