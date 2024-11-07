Şi Cinping, Malezya ile İşbirliği Vurguladı

Güncel

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Malezya'ya siyasi güveni güçlendirme ve temel çıkarlar ve kaygılarda birbirini destekleme çağrısında bulundu.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre Devlet Başkanı Şi, ülkesini ziyaret eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.

Çin ve Malezya'nın, Asya'nın gelişmekte olan ülkeleri ve yükselen ekonomilerinin ana temsilcileri olduğunu ifade eden Şi, "İki ülke siyasi güveni güçlendirmeli, temel çıkarlar ve kaygılarda birbirini desteklemeli." dedi.

Şi, iki ülkenin korumacılığa birlikte karşı çıkması ve daha eşit ve düzen içindeki çok kutuplu bir dünya ile herkese faydalı, kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi savunması gerektiğini vurguladı.

Malezya Başbakanı Enver de Çin ile kapsamlı stratejik ortaklığı daha fazla derinleştirme hedefine bağlı olduklarını, enformasyon teknolojisi, dijital ekonomi ve yeni enerji alanlarında daha yakın işbirliğini arzuladıklarını belirtti.

Malezya ve Çin'in belli başlı uluslararası ve bölgesel sorunlarda benzer fikirlere ve yakın tutumlara sahip olduğuna işaret eden Enver, "Malezya, stratejik otonomiyi benimsiyor ve bölgesel barış, istikrar ve kalkınmayı korumayı için Çin ile çok taraflı çerçevelerde birlikte çalışmayı istiyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Enver, üçüncü kez Çin'i ziyaret ediyor

Malezya ajansı Bernama'nın haberine göre, Başbakan Enver, 4-7 Kasım tarihlerinde Çin'e yaptığı ziyaretin son gününde, Şi ile görüşmesinin ardından Çin Uluslararası Sermaye Yatırımları Şirketi (CICC) temsilcileriyle buluştu ve Pekin Üniversitesi'nde kamuya açık bir ders verdi.

Enver, hafta başında Şanghay'da düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) konuk olmuş, burada Çin Başbakanı Li Çiang ile görüşmüştü.

Ziyaret, Kasım 2022'de başbakanlık koltuğuna oturan Enver'in bu görevde Çin'e üçüncü gelişi oldu. İbrahim daha önce 2023 yılının mart ve eylül aylarında Çin'i ziyaret etmişti.