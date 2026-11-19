Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için ülkesini ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bu, Trump'ın mayısta Pekin'e ve Şi'nin eylülde Washington'a yaptığı ziyaretlerin ardından liderlerin bu yılki 3'üncü görüşmesi oldu.

33. APEC Zirvesi, Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenleniyor.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1993 yılında toplamıştı. Çin daha önce 2001'de Şanghay ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.

Zirve kapsamında bugün ayrıca Çin, Rusya ve ABD liderlerinin katılacağı üçlü toplantı yapılacak.