Şi Cinping, Şıncın'daki APEC Zirvesi'nde Trump ile yılın üçüncü görüşmesini yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şi Cinping, Şıncın'daki APEC Zirvesi için ülkeyi ziyaret eden Trump ile ikili görüşme yaptı. Liderler, Trump'ın mayısta Pekin'e, Şi'nin eylülde Washington'a ziyaretlerinin ardından bu yıl üçüncü kez görüştü; bugün Çin, Rusya ve ABD liderlerinin üçlü toplantısı yapılacak.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için ülkesini ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Bu, Trump'ın mayısta Pekin'e ve Şi'nin eylülde Washington'a yaptığı ziyaretlerin ardından liderlerin bu yılki 3'üncü görüşmesi oldu.
33. APEC Zirvesi, Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenleniyor.
Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1993 yılında toplamıştı. Çin daha önce 2001'de Şanghay ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.
Zirve kapsamında bugün ayrıca Çin, Rusya ve ABD liderlerinin katılacağı üçlü toplantı yapılacak.
Kaynak: AA
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