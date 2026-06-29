Şi Cinping ve Lukaşenko görüşmesi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Pekin'de bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, Belarus'un ulusal egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumasını desteklediğini belirtti.

Çin-Belarus ilişkilerinin uluslararası durumdaki iniş çıkışlarının yol açtığı sınamalardan başarıyla geçtiğini, ikili ilişkilerin tarihteki en iyi seviyede olduğunu vurgulayan Şi, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Belarus ile işbirliğini geliştirmeyi, ülkenin kalkınmasına ve inşasına katkı sağlamayı sürdüreceğini kaydetti.

Çin lideri, Belarus'a, Birleşmiş Milletler (BM) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi çok taraflı çerçevelerde işbirliğini sürdürerek, çalkantılar içinde dünyada birlikte istikrar gücü rolü oynama çağrısında bulundu.

32 yıllık iktidarında Çin'e 16'ncı ziyaretini yapan Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko da uluslararası ve bölgesel meselelerde Çin ile yakın koordinasyonu sürdürerek barış, kalkınma ve istikrarı teşvik etmek üzere birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Belarus ile Ukrayna arasında gerilim

Belarus liderinin ziyaretinin, ülkesinin Rusya-Ukrayna Savaşı ile bağlantılı olarak Kiev yönetimiyle gerilim yaşadığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, Belarus topraklarındaki Rus askeri teçhizatı ve lojistik ekipmanlarının savaşta meşru hedef haline gelebileceğini söylemişti.

Ukrayna sınırına yakın Belarus topraklarında, ülkesine yönelik saldırıları koordine eden askeri sistemlerin bulunduğunu savunan Zelenskiy, Minsk yönetiminin söz konusu sistemleri kaldırmaması halinde harekete geçeceklerini vurgulamıştı.

Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Sekreta da Ukrayna ordusunun sınırı geçmesi durumunda Rusya ile yapılan anlaşma uyarınca karşılık vereceklerini kaydetmişti.