Şi ve Scholz G20'de Görüştü - Son Dakika
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Şi ve Scholz G20'de Görüştü

Çin ve Almanya liderleri, işbirliği ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesini vurguladı.

19.11.2024 22:16
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 19. G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, Başbakan Scholz'un nisanda Pekin'e gerçekleştirdiği ziyaretten bu yana iki ülkenin, yeşil kalkınma, sürdürülebilir ulaştırma ve Afrika ile ortak tarım işbirliği alanlarında önemli gelişmeler kaydettiğini, ilişkilerin yeniden hayatiyet kazandığını belirtti.

Dünyada yüzyılda bir görülen değişimin hız kazandığı dönemde küresel kalkınmanın kritik eşikte olduğuna dikkati çeken Şi, Çin ve Almanya'nın, dünyanın en büyük ikinci ve üçüncü ekonomileri olduğunu kaydetti.

Şi, etki sahibi büyük ülkeler olarak Almanya ve Çin'in, aralarındaki çok yönlü stratejik ortaklığı uzun dönemli ve stratejik bir perspektiften görerek, karşılıklı başarıya ulaşacak işbirliği hikayesi yazmasını dilediğini belirtti.

Ayrıca Şi, Çin'in, Almanya ile iki ülkenin temel çıkarlarına ve kaygılarına saygı göstererek, farklılıklarını sürdürerek ortak zemin aramaya, karşılıklı öğrenme ve alışverişe hazır olduğunu vurguladı.

Çin ve Almanya'nın ekonomik çıkarlarının "yüksek derecede bütünleşmiş" olduğunu ifade eden Şi, Çin-Almanya işbirliğinin, kalkınmayı teşvik ederek yeni bir gelecek yaratmak için fırsat sunduğunu kaydetti.

Şi, Çin'in Almanya'yı kendi modernleşmesi için önemli bir ortak olarak gördüğünü, Alman şirketlerine geniş pazar fırsatları sunmaya devam edeceğini bildirdi.

"Avrupa, çok kutuplu dünyada önemli bir kutup"

Şi, Çin'in Avrupa'yı "çok kutuplu dünyada önemli bir kutup" olarak gördüğünü, sorunları birlikte çözmek üzere Avrupa ile işbirliğine bağlı olduğunu belirtti.

Avrupa Birliğinin (AB) Çin'den ithal elektrikli araçlara ilave gümrük tarifeleri getirmesinin dünyanın dikkatini çektiğine işaret eden Şi, Çin'in farklılıkları diyalog ve istişare yoluyla çözmekten yana olduğunu, bu bağlamda Almanya'nın önemli rol oynamayı sürdüreceğini umduğunu dile getirdi.

Almanya Başbakanı Scholz da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çin lideri ile görüşmesinde, "ekonomik ilişkilerde her iki ülkenin şirketleri için adil koşulların oluşturulması gerektiğini, gelecek işbirliğinin buna bağlı olduğunu vurguladığını" belirtti.

Çin ve Almanya'nın birlikte büyüyen küresel toplum için refah yaratabileceğine, barış ve güvenliği teşvik edebileceğine inandığını vurgulayan Scholz, görüşmede, Almanya'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline dair tutumunu yinelediğini aktardı.

Almanya, AB'nin gümrük tarifelerine karşı çıkmıştı

AB üyesi ülkeler, 4 Ekim'deki oylamada Avrupa Komisyonunun Çin'den ithal elektrikli otomobillere yüzde 35'e varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanması kararına onay vermişti.

AB'nin kararında 27 birlik üyesi ülkeden 10'u lehte, 5'i aleyhte oy kullanırken, 12 ülke çekimser kalmıştı. Çin'de geniş çıkarları olan Almanya, öneriyi reddeden ülkelerin başını çekmişti.

BMW, Mercedes ve Volkswagen gibi şirketleri Çin'in otomotiv sektöründe önemli pay sahibi olan Almanya, diğer ülkeleri de tarife artışlarını reddetmeye ikna etmek için aktif lobi faaliyeti yürütmüştü.

Başbakan Scholz, AB liderlerini telefonla arayıp, atılacak adımların kıta ekonomisini ve çıkarlarını olumsuz etkileyebileceği belirterek, Çin ile müzakerelerin sürdürülmesi çağrısı yapmıştı.

Halihazırda Çin'de geniş ölçekte üretim yapan ve Çin'in Avrupa'dan otomobil ithalatının büyük bölümünü karşılayan Almanya, bu ülkeye karşı gümrük tarifeleri uygulamaya başlaması halinde şirketlerinin iki yönlü zararla karşılaşmasından endişe ediyor.

Kaynak: AA

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