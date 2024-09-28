Sibel Özbudak Baro Başkanlığına Aday - Son Dakika
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Sibel Özbudak Baro Başkanlığına Aday

Sibel Özbudak Baro Başkanlığına Aday

Bursa Barosu avukatı Sibel Özbudak, 20 Ekim'de yapılacak seçimde başkan adayı olduğunu açıkladı.

28.09.2024 16:46
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Bursa Barosu avukatlarından Sibel Özbudak, 20 Ekim'de gerçekleştirilecek baro seçimi için başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Özbudak, yönetim kurulu listesindeki meslektaşlarıyla bir otelde düzenlediği basın toplantısında, baro seçimlerinin iki yılda bir yapıldığını anımsattı.

Sadece itiraz etmek için değil sorunları çözmek için baro yönetimine aday olduklarını belirten Özbudak, "Yıllardır birbirini kopyası ve nesilden nesle sanki miras yoluyla intikal eden yönetim anlayışını değiştirmek, yalnızca belli bir kesimin sözcüsü gibi hareket eden değil tüm meslektaşlarımızı kucaklayan bir baro yönetimi oluşturmak istiyoruz. Baromuzun bir dünya görüşünün, ideolojinin, siyasi partinin ya da grubun sözcüsü gibi hareket etmesini istemiyoruz. Bunun yanı sıra baro siyaset yapmayacak demek; baro ülke ve kent sorunlarına duyarsız kalacak demek değildir. Biz baronun asıl işlevini unutup politize olmasına karşıyız." diye konuştu.

Özbudak, öncelikle hukukun temel ilkelerine ve insan haklarına yönelik ihlallerin takipçisi olacaklarını, her zaman hukukun üstünlüğünden yana tavır alacaklarını dile getirdi.

Ayrıca Özbudak, mensubu olmaktan onur ve gurur duydukları, 115 yıllık mazisi olan ve kendileri için alternatifi bulunmayan Bursa Barosunu böldürmemek ve meslektaşlarıyla yönetmek amacıyla göreve talip olduklarını sözlerine ekledi.

Sibel Özbudak'ın yönetim kurulu listesinde, Leman Elif Çavuşoğlu, Mine Rana Kahramanoğlu, İsmail Yağlı, Aslı Ceyhan, Uğur Titiz, Gizay Tanca Çolpan, Bahadır Atlıoğlu, Hilal Akgül Demir, Emre Pınar ve Melih Sanan yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sibel Özbudak Baro Başkanlığına Aday - Son Dakika

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