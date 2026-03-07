İbb Davası Duruşmaları Pazartesi Başlıyor... Sibel Suiçmez: "Şimdiye Kadar Halk, İradesine Sahip Çıktı, Mahkemede de Sahip Çıkmaya Devam Edecekler"

Görüntü: Umut Emre Gökbulut

(İSTANBUL) - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik davanın 9 Mart Pazartesi görülecek ilk duruşması öncesinde, "Demokrasiyi ortadan kaldırmak için yargının araç olarak kullanılması sonucunda bugüne geldik. Yargılamaların da hukuki temel üzerinden yürüyeceğini düşünmüyorum. Pazartesi gerçekten ülkenin yargı, demokrasi tarihi açısından çok önemli bir gün ama ondan da öte halkımız için çok önemli bir gün. Şimdiye kadar halk, iradesine sahip çıktı. Mahkemede de sahip çıkmaya devam edecekler, edeceğiz hep birlikte" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik davada, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 106'sı tutuklu 402 sanığın yargılanmasına İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Mart Pazartesi günü başlanacak. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, davanın ilk duruşması öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"Halkın seçtiği iradeye yargı yoluyla şekil vermeye çalışıyorlar"

19 Mart sonrası yaşananların hiçbirinin hukukla alakası olmadığını savunan Suiçmez, "Pazartesi başlayacak olan duruşmanın ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ne olacağını da çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla burada hukuktan söz etmek mümkün değil. Demokrasiyi ortadan kaldırmak için yargının araç olarak kullanılması sonucunda bugüne geldik. Yargılamaların da hukuki temel üzerinden çok yürüyeceğini düşünmüyorum" dedi.

Suiçmez, şöyle devam etti:

"Hepimiz orada olacağız. Halkımız tabii çok büyük bir katılım sağlamak istiyor ama kapasite belli. Orada herkes olacak. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun orada beyanlarını dinleyeceğiz, neye maruz kaldığını... Aslında sadece Ekrem İmamoğlu değil, burada mesele halkın neye maruz kaldığıdır çünkü halkın seçtiği iradeye yargı yoluyla onlar bir şekil vermeye çalışıyorlar. Ne güzel ki halkımız bugüne kadar bunu kabul etmedi. Bir seneden beri hangi ülkede böylesine dimdik durarak mücadele veren hem örgüt hem halk olabilir. O yüzden pazartesi gerçekten ülkenin yargı, demokrasi tarihi açısından çok önemli bir gün ama ondan da öte halkımız için çok önemli bir gün. Şimdiye kadar halk, iradesine sahip çıktı. Mahkemede de sahip çıkmaya devam edecekler, edeceğiz hep birlikte."

"Dünya demokrasi tarihinde de örnek günlerden biri olacak"

Duruşmada, İmamoğlu'nun sözlerinin çok önemli olacağını vurgulayan Suiçmez, şunları kaydetti:

"Herhalde mahkemeye esas damgasını vuracak olan bu beyan, ifade olacaktır. Türkiye'de hukuk devleti ilkesi, demokratik olma ilkesi, laiklik ilkesi ortadan kaldırılmış durumdadır ama yine de hukuka inancımızı sürdürmek istiyoruz. Hukuk mücadelemizi de sürdürmek istiyoruz. Pazartesi, Türkiye için tarihi bir gün olacak. Çok önemli bir gün olacak. Aslında sadece Türkiye tarihinde değil, Türkiye demokrasi tarihinde değil, dünya demokrasi tarihinde de örnek günlerden biri olacak, hafta olacak, ay olacak. Daha sonra tabii uzunca yargılama süresi de devam edecek. Halkın demokrasiye sahip çıkma isteği, halkın kendi iradesine sahip çıkmak isteği, halkın kendisini cumhurbaşkanı olmak üzere istediği Ekrem İmamoğlu'na sahip olma isteği bu süreç içerisinde de artarak devam edecek diye düşünüyorum."