İbb Davası Duruşmaları Pazartesi Başlıyor... Sibel Suiçmez: "Şimdiye Kadar Halk, İradesine Sahip Çıktı, Mahkemede de Sahip Çıkmaya Devam Edecekler" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbb Davası Duruşmaları Pazartesi Başlıyor... Sibel Suiçmez: "Şimdiye Kadar Halk, İradesine Sahip Çıktı, Mahkemede de Sahip Çıkmaya Devam Edecekler"

07.03.2026 09:46  Güncelleme: 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik davanın ilk duruşması öncesi, yargının demokrasiye darbe vurmak için kullanıldığını belirtti. Suiçmez, halkın iradesine sahip çıkacağına ve hafta içinde önemli gelişmeler yaşanacağına inandığını ifade etti.

Görüntü: Umut Emre Gökbulut

(İSTANBUL) - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik davanın 9 Mart Pazartesi görülecek ilk duruşması öncesinde, "Demokrasiyi ortadan kaldırmak için yargının araç olarak kullanılması sonucunda bugüne geldik. Yargılamaların da hukuki temel üzerinden yürüyeceğini düşünmüyorum. Pazartesi gerçekten ülkenin yargı, demokrasi tarihi açısından çok önemli bir gün ama ondan da öte halkımız için çok önemli bir gün. Şimdiye kadar halk, iradesine sahip çıktı. Mahkemede de sahip çıkmaya devam edecekler, edeceğiz hep birlikte" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik davada, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 106'sı tutuklu 402 sanığın yargılanmasına İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Mart Pazartesi günü başlanacak. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, davanın ilk duruşması öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"Halkın seçtiği iradeye yargı yoluyla şekil vermeye çalışıyorlar"

19 Mart sonrası yaşananların hiçbirinin hukukla alakası olmadığını savunan Suiçmez, "Pazartesi başlayacak olan duruşmanın ne olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ne olacağını da çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla burada hukuktan söz etmek mümkün değil. Demokrasiyi ortadan kaldırmak için yargının araç olarak kullanılması sonucunda bugüne geldik. Yargılamaların da hukuki temel üzerinden çok yürüyeceğini düşünmüyorum" dedi.

Suiçmez, şöyle devam etti:

"Hepimiz orada olacağız. Halkımız tabii çok büyük bir katılım sağlamak istiyor ama kapasite belli. Orada herkes olacak. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun orada beyanlarını dinleyeceğiz, neye maruz kaldığını... Aslında sadece Ekrem İmamoğlu değil, burada mesele halkın neye maruz kaldığıdır çünkü halkın seçtiği iradeye yargı yoluyla onlar bir şekil vermeye çalışıyorlar. Ne güzel ki halkımız bugüne kadar bunu kabul etmedi. Bir seneden beri hangi ülkede böylesine dimdik durarak mücadele veren hem örgüt hem halk olabilir. O yüzden pazartesi gerçekten ülkenin yargı, demokrasi tarihi açısından çok önemli bir gün ama ondan da öte halkımız için çok önemli bir gün. Şimdiye kadar halk, iradesine sahip çıktı. Mahkemede de sahip çıkmaya devam edecekler, edeceğiz hep birlikte."

"Dünya demokrasi tarihinde de örnek günlerden biri olacak"

Duruşmada, İmamoğlu'nun sözlerinin çok önemli olacağını vurgulayan Suiçmez, şunları kaydetti:

"Herhalde mahkemeye esas damgasını vuracak olan bu beyan, ifade olacaktır. Türkiye'de hukuk devleti ilkesi, demokratik olma ilkesi, laiklik ilkesi ortadan kaldırılmış durumdadır ama yine de hukuka inancımızı sürdürmek istiyoruz. Hukuk mücadelemizi de sürdürmek istiyoruz. Pazartesi, Türkiye için tarihi bir gün olacak. Çok önemli bir gün olacak. Aslında sadece Türkiye tarihinde değil, Türkiye demokrasi tarihinde değil, dünya demokrasi tarihinde de örnek günlerden biri olacak, hafta olacak, ay olacak. Daha sonra tabii uzunca yargılama süresi de devam edecek. Halkın demokrasiye sahip çıkma isteği, halkın kendi iradesine sahip çıkmak isteği, halkın kendisini cumhurbaşkanı olmak üzere istediği Ekrem İmamoğlu'na sahip olma isteği bu süreç içerisinde de artarak devam edecek diye düşünüyorum."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Milletvekili, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Davası Duruşmaları Pazartesi Başlıyor... Sibel Suiçmez: 'Şimdiye Kadar Halk, İradesine Sahip Çıktı, Mahkemede de Sahip Çıkmaya Devam Edecekler' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reddetmesi zor Dünya devinden Osimhen’e kanca Reddetmesi zor! Dünya devinden Osimhen'e kanca
Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam İşte yeni fiyatlar Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam! İşte yeni fiyatlar
CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool’u eleyecek CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool'u eleyecek
Ece Seçkin de dahil oldu Demet Akalın’a sert sözlerle yüklenen Burcu Güneş’e tepki geldi Ece Seçkin de dahil oldu! Demet Akalın'a sert sözlerle yüklenen Burcu Güneş'e tepki geldi
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Oynamadan 3 puan kazanacaklar Oynamadan 3 puan kazanacaklar

09:40
Merve Dizdar’dan samimi itiraflar Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
09:28
AK Partili isim Aliyev’e herkesin aklındaki soruyu sordu
AK Partili isim Aliyev'e herkesin aklındaki soruyu sordu
09:18
ABD’nin “dev gücü“ yola çıktı, İran meydan okudu
ABD'nin "dev gücü" yola çıktı, İran meydan okudu
09:08
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı
İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
08:53
Türkiye’den savaşa ve afete hazırlık MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
08:36
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 10:18:55. #.0.5#
SON DAKİKA: İbb Davası Duruşmaları Pazartesi Başlıyor... Sibel Suiçmez: "Şimdiye Kadar Halk, İradesine Sahip Çıktı, Mahkemede de Sahip Çıkmaya Devam Edecekler" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.