Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 8 Tutuklama

Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kendilerini yabancı kişiler adına çıkarılmış hatlar üzerinden, borsa yatırım firmalarının yöneticileri olarak tanıtan zanlıların dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiğini tespit etti.

Şüphelilerin, müştekilere "ticaret" isimli uygulamayı indirttikleri, gelen paraları kurulan paravan yatırım şirketlerinin banka hesaplarına havale ettikleri ve paraları çekerek döviz cinsinden yurt dışı hesaplarına veya çeşitli kripto borsalarına aktardıkları belirlendi.

Belirtilen yöntemle Kocaeli'de bir müştekiden şüphelilere ait hesaba 1 milyon 46 bin 813 lira para aktarıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ele geçirilen suç unsurları ve çok sayıda materyal incelendi.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 8 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.