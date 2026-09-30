Siber Güvenlik Başkanlığı, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te HackMasters'a yürütücülük yapıyor - Son Dakika
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Siber Güvenlik Başkanlığı, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te HackMasters'a yürütücülük yapıyor

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Siber Güvenlik Başkanlığı, Şanlıurfa\'daki TEKNOFEST\'te HackMasters\'a yürütücülük yapıyor
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Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki TEKNOFEST Güneydoğu'ya ilk kez katıldı. Başkanlık, siber güvenlik ve yapay zeka farkındalığına yönelik etkinlikler düzenlerken HackMasters Yarışması'nın yürütücülüğünü de üstlendi.

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te düzenlediği interaktif etkinlikler ve farkındalık çalışmalarıyla yerini aldı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Festivale ilk kez katılan Başkanlık, açılış gününde siber güvenlik ve yapay zeka farkındalığına yönelik interaktif etkinliklerle ziyaretçilerini ağırladı.

Başkanlık standında, günlük dijital yaşamdaki risklerin anlaşılması ve güvenli alışkanlıkların yaygınlaştırılmasına yönelik etkinliklerin yanı sıra, deepfake tespiti, oltalama girişimleri, hesap güvenliği, güçlü parola kullanımı ve siber hijyen gibi konularda ziyaretçilere dijital risklere karşı siber güvenlik farkındalığı kazandırılıyor.

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesiyle ortaya çıkan yeni risklere karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyen stantta, yapay zeka tarafından üretilen veya manipüle edilen içeriklerin ayırt edilmesi, dijital mecralardaki bilgilerin sorgulanması ve kişisel verilerin korunması konularında ziyaretçilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Başkanlık ayrıca, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen HackMasters Yarışması'nın yürütücülüğünü üstleniyor.

Lise ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu takımların katıldığı yarışmada, katılımcılar belirlenen siber güvenlik senaryoları karşısında teknik bilgi, analiz ve problem çözme yeteneklerini sergiliyor.

Gerçek hayattaki siber tehditlerden hareketle kurgulanan senaryolarda takımlar, farklı güvenlik problemlerine yönelik çözümler geliştirerek yarışıyor.

HackMasters ile gençlerin siber güvenlik alanındaki teknik yetkinliklerinin geliştirilmesinin yanı sıra Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının desteklenmesi ve genç yeteneklerin siber güvenlik ekosistemiyle buluşturulması hedefleniyor.

Siber Güvenlik Başkanlığı, Türkiye'nin siber güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi, kritik altyapıların siber tehditlere karşı dayanıklılığının artırılması, yerli ve milli siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi ve nitelikli insan kaynağının desteklenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Başkanlık, siber güvenliğin yanı sıra dijital devlet ve kamuda yapay zeka alanlarında da güvenli, sürdürülebilir ve insan odaklı dijital dönüşümü destekleyen çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: AA
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