Siber Güvenlik Eğitimi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Siber Güvenlik Eğitimi Protokolü İmzalandı

OMÜ ve OKA, siber güvenlik uzmanı açığını kapatmayı amaçlayan protokol imzaladı.

30.09.2024 17:48
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında "Türkiye Siber Vatan Programı Protokolü" imzalandı.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Senato Salonunda yapılan protokolün imzaları OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından atıldı.

Eğitimleri üniversite bünyesinde OKA'nın finansal desteğiyle gerçekleştirilecek protokole başvuru yapan her öğrenci "Siber Vatan Hackviser" platformuna yönlendirilecek ve öğrencinin yaklaşık 15 gün boyunca platformdaki eğitim ve görevleri tamamlaması gerekecek.

Türkiye'deki siber güvenlik uzmanı açığının kapatılması hedefleniyor

OMÜ ve OKA arasında imzalanan protokolle Türkiye'nin siber güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Program, Türkiye'deki siber güvenlik uzmanı açığını kapatmayı amaçlarken, 2025 yılından itibaren "Türkiye Siber Vatan Programı" adıyla ulusal bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Programa kabul edilen öğrenciler 3 eğitime katılacak. Her biri 5 gün ve yüz yüze olacak eğitimler, CEH eğitimi (Sertifikalı Etik Hacker veya Beyaz Şapkalı Hacker), web güvenliği eğitimi ve zararlı yazılım analizi eğitimi şeklinde yapılacak. Eğitim öncesinde katılımcılara çevrim içi olarak "Siber Vatan 101" eğitimi verilecek.

Başvurular arasından katılımcılar sınava tabi tutulup, içlerinden 40 öğrenci eğitim almaya hak kazanacak. Tüm eğitimler tamamlandıktan sonra programın ikinci etabını Bootcamp sınavı ve kamp oluşturacak.

Eğitim, ülke genelindeki gruplardan seçilecek öğrencilerle yüz yüze 10 günlük bir program halinde gerçekleşecek. Programın sonunda öğrenciler, siber güvenlik uzmanlığı yolunda önemli bir adım atmış olacak.

Kaynak: AA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siber Güvenlik Eğitimi Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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