Siber Vatan Programı Eğitimi Başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda kalkınma ajansları aracılığıyla yürütülen "Siber Vatan Programı" eğitimleri Trakya Üniversitesi'nde başladı.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin siber güvenlik vizyonuna katkı sunmayı hedefleyen program, gençlerin bu alandaki yetkinliklerini artırmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirildi.

Geçen kasım ayında gerçekleştirilen başvuru sürecinde üniversiteden 250'nin üzerinde adayın programa başvurduğu, yapılan değerlendirmeler sonucunda 43 öğrencinin eğitime katılmaya hak kazandığı belirtildi.

Eğitimin açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Genel Sekreter Vekili Hüseyin Türkel, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Doç. Dr. Deniz Taşkın'ın katıldığı ifade edildi.

Uzman eğitmenler tarafından verilen uygulamalı eğitimlerin katılımcıların teknik ve kişisel becerilerini geliştirmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Beş gün sürecek eğitimin ardından öğrencilerin, Trakya Kalkınma Ajansının sorumluluk sahasındaki Tekirdağ ve Kırklareli'nden gelen öğrencilerle yarışacağı kaydedildi.

Açıklamada, bölgesel düzeyde seçilecek 5 öğrencinin Ankara'da düzenlenecek ulusal yarışmaya katılacağı, bölgesel yarışmaların mayısta, ulusal yarışmanın ise haziranda yapılmasının planlandığı bildirildi.