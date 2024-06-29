Sibergöz-47 Operasyonunda 97 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Sibergöz-47 Operasyonunda 97 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-47' operasyonlarında hesaplarında 21 milyar TL işlem hacmi bulunan 97 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda suçtan elde edilen mal varlığı değerlerine el konuldu.

29.06.2024 11:19
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(ANKARA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde gerçekleştirilen "Sibergöz-47" operasyonlarında hesaplarında 21 milyar TL işlem hacmi bulunan 97 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik 27 ilde düzenlenen "Sibergöz-47 operasyonlarında 97 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması sonucu elde edilen yaklaşık 194 milyon 150 bin TL değerinde 12 konut, 6 otomobil, 4 motosiklet, 2 arsa ve şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına el konulduğunu açıkladı.

"Sibergöz-74" operasyonları, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Adana, Batman, Bitlis, Bursa, İzmir, Malatya, Manisa, Tekirdağ, Tokat, Şırnak, Konya, İstanbul, Gaziantep, Muğla, Ordu, Balıkesir, Eskişehir, Denizli, Mardin ve Sakarya'da gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sibergöz-47 Operasyonunda 97 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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