Sıcak Hava Devam Ediyor
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde kalacağını açıkladı.
(ANKARA) - Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini kaydeden MGM, sıcak havanın özellikle yağış beklenmeyen bölgelerde etkisini sürdüreceğini bildirdi.
MGM, rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini belirterek, vatandaşları uyardı.
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