Sıcak Hava ve Yerel Sağanaklar Geliyor

(ANKARA) - Meteoroloji, yurdun büyük bölümünde sıcak havanın etkisini artıracağını, kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in bazı bölgelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün etkisi altında olacak.

Öte yandan, Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

MGM, hava sıcaklıklarının özellikle iç ve güney kesimlerde birkaç derece daha yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıkacağını, sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesiyle birlikte, günün özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı sıcaklıkların hissedileceğini bildirdi.