Sıcak Havayı Görenler Sahil ve Caddelere Akın Etti - Son Dakika
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Sıcak Havayı Görenler Sahil ve Caddelere Akın Etti

Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşlar sahil ve sokaklara ilgi gösterdi. Sıcak havanın tadını güneşlenerek ve alışveriş yaparak geçiren vatandaşlar, hava sıcaklıklarının 24 dereceye kadar yükseldiği bir gün yaşadı. Ancak, Afrika'dan gelen toz bulutu nedeniyle hava kalitesinde düşüş yaşandığı ve bazı olumsuz doğa olaylarının da meydana geldiği belirtildi. Esnaf Tahir Buyurucu ise bu sıcaklığın yıllardır görülmediğini ve bunaltıcı bir hava olduğunu ifade etti. Ayrıca, denizin hala soğuk olduğu da vurgulandı.

24.04.2024 19:07
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Sıcak havayı görenler sahil ve caddelere akın etti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasının ardından vatandaşlar sahil ve sokaklara ilgi gösterdi.

Zonguldak'ta yazdan kalma bir hava yaşanmasının ardından vatandaşlar sahil ve sokaklara ilgi gösterdi.

Vatandaşlar sıcak havanın tadını güneşlenerek ve alışveriş yaparak geçirdi.

Hava sıcakları ise 24 derecelere kadar yükseldi.

Esnaf Tahir Buyurucu, "Yıllardır böyle bir sıcaklık gördüğümüz yok. Afrika'dan gelen toz bulutu hava değişiyor. Sonu iyi olmayan tabiat olayları da var. Aşırı bir sıcak gün. Arabaların üzerine bakın olduğu gibi çamur. Bunaltıcı bir hava var. Yaz erken geldi gibi. Yazdan da ilgisi yok. Deniz hala soğuk" dedi.

Kaynak: İHA

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