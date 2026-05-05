Sıcaklıklar Artıyor!

05.05.2026 20:54
Yurt genelinde sıcaklıklar çarşambadan itibaren artmaya başlayacak, yağışlar azalacak.

Yurt genelinde sıcaklıklar çarşambadan itibaren artacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yurt genelindeki soğuk ve yağışlı sistemin hafta ortasından sonra doğuya çekilerek ülkeyi terk edeceğini belirten Çelik, Yarın Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında yurdun tamamında yağışların etkili olacağını söyledi.

Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Ege ve Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceğini dile getiren Çelik, salı ve çarşamba günü yağışların doğu kesimlerde etkisini sürdüreceğini kaydetti.

Çelik, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da iki gün boyunca yağış beklenmediğini, perşembe günü itibarıyla soğuk ve yağışlı sistemin Türkiye'yi terk edeceğini bildirdi.

Hava sıcaklıklarının özellikle batı ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altında seyrettiğine dikkati çeken Çelik, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların artarak mevsim normallerine çıkacağını, hatta bazı bölgelerde üzerinde seyredeceğini ifade etti.

3 büyükşehirde hava durumu

Başkentte yarın sağanak beklendiğini aktaran Çelik, kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebileceğini söyledi.

Ankara'da en yüksek sıcaklığın yarın 9, salı 13, çarşamba günü ise 15 dereceye çıkacağını aktaran Çelik, hafta sonuna doğru sıcaklıkların 20 dereceye yaklaşacağını dile getirdi.

İstanbul'da yarın çok bulutlu, salı günü ise kısa süreli yağışlı bir hava beklendiğini belirten Çelik, çarşamba ve perşembe günü yağış öngörülmediğini, sıcaklıkların hafta ortasından itibaren 20 dereceye yaklaşacağını kaydetti.

İzmir'de ise hafta boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, kentte parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağını, sıcaklıkların hafta ortasından itibaren 25 derecenin üzerine çıkacağını aktardı.

Kaynak: AA

Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
