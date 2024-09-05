Sıcaklardan kaçan mandalar gölette serinliyor - Son Dakika
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Sıcaklardan kaçan mandalar gölette serinliyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sıcaktan bunalan mandalar, soluğu gölette alarak serinliyor. Hava sıcaklığının 45 dereceye kadar çıktığı bölgede, mandalar suya girerek serinlemeyi tercih ediyor.

05.09.2024 20:03
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Sıcaktan bunalan mandalar soluğu gölette alıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sıcaktan bunalan mandalar, soluğu gölette alarak serinliyor.

Kentte hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam ediyor. Hissedilen sıcaklık 45 derecelere kadar ulaşıp insanlar kadar hayvanlarda durumdan etkileniyor.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde besici Hayvan Tek'in mandaları ise öğlen saatlerinden itibaren soluğu gölette alıp saat 15.00'den sonra çıkarak tekrar otlatmaya götürülüyor.

Hüseyin Tek, hayvancılıkla uğraşmanın babadan gelmesi 100 seneyi bulduğunu söyledi. Kendisinin uğraşması ise 7 yıl olduğunu belirten Tek, bölgede hayvancılık yaptığını ifade etti.

Simental inek içeride beslediğini, manda ise genellikle yazın bıraktıklarını aktaran Tek, "23 adet mandamız var. Bu şekil geçimimizi sağlıyoruz. Yaz sıcağından dolayı hayvanlar serinlemek için suya giriyorlar. 45 dereceyi buluyor, belki daha fazladır. Şu anda gölette dinlemedeler. Saat 15.30'dan sonra yavaş yavaş acıkmaya başlıyorlar. Onları yine otlatmaya götüreceğim. Şu anda serinleme seansı var. Bizde dinleniyoruz. İlkbahardan sonra yaza doğru suya girmeye başlıyorlar. Kendileri istiyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sıcaklardan kaçan mandalar gölette serinliyor - Son Dakika

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