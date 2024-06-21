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Sıcaktan etkilenen kirpi yavrusunun imdadına küçük kız yetişti

Minik kız ile kirpi yavrusunun dostluğu yürekleri ısıttı

EDİRNE - Edirne merkeze bağlı Karayusuf Köyü'ndeki evlerinin bahçesinde bulduğu kirpi yavrusuna sahip çıkan 8 yaşındaki İlkokul öğrencisi Nida Kafa, sıcaktan bunalan yavrunun karnını doyurup su verdikten sonra doğaya saldı.

Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, insanları olduğu kadar doğada yaşayan canlıları da olumsuz etkiliyor. Sıcaktan bunalan canlılar, su ve yiyecek bulmakta zorluk çekiyor. Sıcak havanın da etkisiyle susayan kirpi yavrusunun imdadına 8 yaşındaki Nida Kafa yetişti.

Edirne merkeze bağlı karayusuf Köyü'ndeki evlerinin bahçesinde oynarken kirpi yavrusuna rastlayan Kafa, babasından yardım isteyerek ona su ve yem vererek karnını doyurdu. Kirpi su içerken onu seven Kafa, sıcak havalarda hayvanların susuz bırakılmaması konusunda çağrıda bulundu. İlkokul öğrencisi Nida Kafa'nın hayvan sevgisi yürekleri ısıttı.

Dikenleri olan ve kendisini korumaya alıp kapatan kirpi yavrusu, minik kızın şefkati karşısında yumuşadı. Sıcaktan bunalan kirpi yavrusuna, su verildi, karnı doyuruldu ve doğaya salındı.

Bahçeden oyun oynarken kirpiyi gördüğünü ve babasından yardım istediğini söyleyen Kafa, babası ile birlikte ona su ve yem verdiklerini belirtti.