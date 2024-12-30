Sidama'da Kamyon Kazası: 71 Ölü

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ADDIS ABABA, 30 Aralık (Xinhua) -- Etiyopya'nın Sidama bölgesinde kaza mahallinde toplanan insanlar, 29 Aralık 2024.

Sidama İletişim Ofisi'nden pazar günü yapılan açıklamaya göre, Etiyopya'nın Sidama bölgesinin güneyinde yolcu taşıyan bir kamyonun köprüden geçerken Galana Nehri'ne yuvarlanması sonucu 71 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Sidama Ulusal Bölge Eyalet Sağlık Bürosu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)