Şiddet ve İstismar İçin Sosyal Medya Toplantısı - Son Dakika
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Şiddet ve İstismar İçin Sosyal Medya Toplantısı

Bakan Göktaş, sosyal medyada kadın ve çocuğa yönelik şiddeti görüşmek üzere temsilcilerle buluşacak.

31.10.2024 10:51
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyada yer alan kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar içerikli yayınlarla ilgili sosyal paylaşım sitelerinin temsilcileri ile İstanbul'da cuma günü bir araya gelecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde sosyal paylaşım sitelerinde kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar içerikli yayın ve görüntülerin artmasının ardından harekete geçildiği belirtildi. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, TikTok ve Instagram'ın da aralarında bulunduğu sosyal paylaşım sitelerinin Türkiye temsilcileri ile İstanbul'da cuma günü bir araya geleceği bildirildi. Bakan Göktaş'ın kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar içerikli yayın ve görüntülerden duyulan rahatsızlığı ifade edeceği, bu alanda atılması gereken adımlar ve hassasiyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı ifade edildi. Toplantıya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da temsilcilerin katılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şiddet ve İstismar İçin Sosyal Medya Toplantısı - Son Dakika

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