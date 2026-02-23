SİDEMİR'in Yeniden Üretime Geçmesi Bekleniyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrine karar verdiği Sivas Demir Çelik Fabrikası'nda (SİDEMİR) çarklarının yeniden dönmesi, işçilerin yıllardır süren mağduriyetlerinin giderilmesi ve işlerine kavuşmasının en büyük beklenti olduğunu belirtti.

Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi, SİDEMİR'in TMSF'ye devrine karar verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, fabrikanın bir an önce üretime geçirilmesi ve işçilerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Yıllardır kangren haline gelen SİDEMİR'deki sorunların hem Sivas ekonomisini hem de yüzlerce emekçi ailesini doğrudan etkilediğini vurgulayan Karasu, SİDEMİR'in yalnızca bir fabrika değil, Sivas'ın üretim gücü olduğunu ifade etti.

Fabrikanın kapalı kalmasının yalnızca ekonomik değil, bölgede sosyal sonuçlar da doğurduğunu vurgulayan Karasu, özellikle işçilerin biriken alacaklarına dikkati çekti.

Karasu, şunları kaydetti:

"Burada en temel mesele, belirsizlik içinde bekleyen işçilerimizin alın teridir. Maaş, tazminat ve diğer özlük haklarına ilişkin tüm mağduriyetler ivedilikle giderilmelidir. TMSF'nin yeni süreci şeffaf ve kararlı biçimde yürüterek artık fabrikada üretimi başlatması, işçilerin ve emekçilerin haklarını güvence altına alması gerekmektedir. Bu fabrikanın çarklarının yeniden dönmesi, yıllardır mağdur edilen işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve işlerine kavuşması en büyük beklentimiz ve önceliğimizdir. Bu nedenle TMSF'nin vakit kaybetmeden SİDEMİR'i yeniden işletmeye alması ve yıllardır mağdur edilen işçilerin haklarını teslim ederek mağduriyetlerini gidermesi artık bir zorunluluktur. SİDEMİR, Sivas'ın emeğidir; sahipsiz değildir."

Sürecin takipçisi olacağını belirten Karasu, hem Meclis zemininde hem de kamuoyu nezdinde konunun gündemde tutulacağını belirtti. Karasu, "Sivas'ın emeğini, sanayisini ve geleceğini belirsizliğe sürükleyen hiçbir sürecin karşısında sessiz kalmayız. Sivas'ın alın terini korumak, bu kentin hakkını savunmak bizim en temel sorumluluğumuzdur. SİDEMİR'i de Sivas'ın emeğini de sahipsiz bırakmadık, bırakmayız" ifadelerini kullandı.