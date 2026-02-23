SİDEMİR'in Yeniden Üretime Geçmesi Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SİDEMİR'in Yeniden Üretime Geçmesi Bekleniyor

23.02.2026 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Karasu, SİDEMİR'in TMSF'ye devrini ve işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrine karar verdiği Sivas Demir Çelik Fabrikası'nda (SİDEMİR) çarklarının yeniden dönmesi, işçilerin yıllardır süren mağduriyetlerinin giderilmesi ve işlerine kavuşmasının en büyük beklenti olduğunu belirtti.

Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi, SİDEMİR'in TMSF'ye devrine karar verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, fabrikanın bir an önce üretime geçirilmesi ve işçilerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Yıllardır kangren haline gelen SİDEMİR'deki sorunların hem Sivas ekonomisini hem de yüzlerce emekçi ailesini doğrudan etkilediğini vurgulayan Karasu, SİDEMİR'in yalnızca bir fabrika değil, Sivas'ın üretim gücü olduğunu ifade etti.

Fabrikanın kapalı kalmasının yalnızca ekonomik değil, bölgede sosyal sonuçlar da doğurduğunu vurgulayan Karasu, özellikle işçilerin biriken alacaklarına dikkati çekti.

Karasu, şunları kaydetti:

"Burada en temel mesele, belirsizlik içinde bekleyen işçilerimizin alın teridir. Maaş, tazminat ve diğer özlük haklarına ilişkin tüm mağduriyetler ivedilikle giderilmelidir. TMSF'nin yeni süreci şeffaf ve kararlı biçimde yürüterek artık fabrikada üretimi başlatması, işçilerin ve emekçilerin haklarını güvence altına alması gerekmektedir. Bu fabrikanın çarklarının yeniden dönmesi, yıllardır mağdur edilen işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve işlerine kavuşması en büyük beklentimiz ve önceliğimizdir. Bu nedenle TMSF'nin vakit kaybetmeden SİDEMİR'i yeniden işletmeye alması ve yıllardır mağdur edilen işçilerin haklarını teslim ederek mağduriyetlerini gidermesi artık bir zorunluluktur. SİDEMİR, Sivas'ın emeğidir; sahipsiz değildir."

Sürecin takipçisi olacağını belirten Karasu, hem Meclis zemininde hem de kamuoyu nezdinde konunun gündemde tutulacağını belirtti. Karasu, "Sivas'ın emeğini, sanayisini ve geleceğini belirsizliğe sürükleyen hiçbir sürecin karşısında sessiz kalmayız. Sivas'ın alın terini korumak, bu kentin hakkını savunmak bizim en temel sorumluluğumuzdur. SİDEMİR'i de Sivas'ın emeğini de sahipsiz bırakmadık, bırakmayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Sidemir, Karasu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİDEMİR'in Yeniden Üretime Geçmesi Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Roma, Cremonese’yi ikinci yarıda dağıttı Roma, Cremonese'yi ikinci yarıda dağıttı

15:44
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
15:44
CHP kurultay davası 1 Nisan’a ertelendi Davanın İBB dosyasıyla birleşmesi için mahkeme karar verecek
CHP kurultay davası 1 Nisan'a ertelendi! Davanın İBB dosyasıyla birleşmesi için mahkeme karar verecek
15:38
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 15:49:13. #7.11#
SON DAKİKA: SİDEMİR'in Yeniden Üretime Geçmesi Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.