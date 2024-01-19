Sierra Leone\'de eski Cumhurbaşkanı Koroma tedavi için Nijerya\'ya gitti

Sierra Leone'de, vatana ihanetle suçlanan eski Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma tedavi için Nijerya'ya gitti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Koroma, Sierra Leone'deki Yüksek Mahkemenin tedavi için yurt dışına çıkmasına izin vermesinin ardından Nijerya'nın başkenti Abuja'ya gitti.

Koroma'nın vatana ihanet davasının martta başlaması bekleniyor. Koroma, bu nedenle Nijerya'da 3 aydan fazla kalamayacak.

Sierra Leone'de Kasım 2023'te yaşanan darbe girişimi nedeniyle ifadeye çağırılan eski Cumhurbaşkanı Koroma, daha sonra "vatana ihanet"le suçlanmıştı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Koroma'nın geçici olarak Nijerya'nın başkenti Abuja'ya yerleşmesini istemişti.

Sierra Leone Yüksek Mahkemesi ise 17 Ocak'ta Koroma'nın tedavi için yurt dışına çıkmasına izin vermişti.

Sierra Leone'deki darbe girişimi

Bir grup tarafından 26 Kasım 2023'te Freetown'da bulunan Wilberforce kışlasındaki silah deposuna, ardından bölgedeki hapishaneye saldırı düzenlenmişti.

Hapishanedeki saldırıda 2 bin 200 mahkum firar etmiş, olaylar nedeniyle ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Askeri Sözcü İssa Bangura, Wilberforce kışlasına yönelik saldırıda, aralarında 13 asker ve bir polisin olduğu 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Sierra Leone Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakanı Chernor A. Bah, kışla ile hapishaneye düzenlenen saldırıların "darbe girişimi" olduğunu bildirmişti.

Darbe girişimine ilişkin aralarında asker ve polislerin bulunduğu 57 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılardan aralarında eski Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'nın korumasının da bulunduğu 12'si "vatana ihanet"le suçlanmıştı.