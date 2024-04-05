Sierra Leone Cumhurbaşkanı uyuşturucu kullanımı nedeniyle ulusal acil durum ilan etti - Son Dakika
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Sierra Leone Cumhurbaşkanı uyuşturucu kullanımı nedeniyle ulusal acil durum ilan etti

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, ülkesinde gençler arasında yaygınlaşan uyuşturucu kullanımı nedeniyle 'ulusal acil durum' ilan etti. Bio, hükümetin uyuşturucuyla mücadele planlarını açıkladı ve uyuşturucu bağımlılığının yıkıcı etkisiyle karşı karşıya olduklarını belirtti. 'Kush' adı verilen uyuşturucu kullanımının yaygınlaşması üzerine ulusal acil durum ilan edildiğini duyuran Bio, uyuşturucu kaçakçılığına karşı çalışmaların devam ettiğini ve önleme, tedavi, sosyal hizmet desteği, kolluk kuvvetleri ve toplum katılımından sorumlu bir görev gücü oluşturulacağını ifade etti. 'Kush', Sierra Leone ve Liberya gibi Batı Afrika ülkelerinde yaygın olarak kullanılan esrara benzer etkilere sahip bir kimyasal maddeler karışımıdır.

05.04.2024 13:37
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Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, ülkesinde gençler arasında yaygınlaşan uyuşturucu kullanımı nedeniyle "ulusal acil durum" ilan etti.

Bio, ulusa sesleniş konuşmasında, hükümetin uyuşturucuyla mücadele planlarını açıkladı.

Ülkenin şu anda uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığının yıkıcı etkisi nedeniyle varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğunu belirten Bio, bu nedenle hükümetin bu soruna karşı acil harekete geçtiğini vurguladı.

Bio, gençler arasında yaygınlaşan "kush" ismindeki uyuşturucu kullanımı nedeniyle "ulusal acil durum" ilan ettiklerini bildirdi.

Hükümetin uyuşturucu kaçakçılığı şebekelerini çökertmek için çalıştığını aktaran Bio, "Devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını içeren bir görev gücü; önleme, tedavi, sosyal hizmet desteği, kolluk kuvvetleri ve toplum katılımından sorumlu olacak." dedi.

Esrara benzer etkilere sahip kimyasal maddelerin bir karışımı olan "kush", Sierra Leone ve Liberya gibi Batı Afrika ülkelerinde birkaç yıldır yaygın şekilde kullanılıyor.

Liberya'da da geçenler arasında yaygın olan "kush" nedeniyle ocakta "ulusal sağlık acil durumu" ilan edilmişti.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sierra Leone Cumhurbaşkanı uyuşturucu kullanımı nedeniyle ulusal acil durum ilan etti - Son Dakika

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