Sıfır Araçlar Uygun Fiyata! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sıfır Araçlar Uygun Fiyata!

09.06.2026 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emre Yılmaz, 'OnuAl' uygulamasıyla sıfır ve ikinci el araç fiyatlarını karşılaştırıyor.

TRABZON'da yazılımcı Elektrik-Elektronik Mühendisi Emre Yılmaz (36), araç satın alma sürecinde ikinci el ile sıfır kilometre araçlar arasındaki fiyat farkı ve karmaşasına karşı, fiyatları tek çatı altında buluşturan mobil uygulama yazılımı geliştirdi. Yazılım alanındaki tecrübesini otomotiv sektörüne taşıyan Yılmaz, "8 milyonluk liste fiyatına sahip bir araç, 4 milyon 990 bin TL'ye inen fiyattan bayiden satın alınabiliyor. Bu durum insanlara bazen inanılmaz gelebiliyor ama bayiyi arayıp görüştüklerinde bu fiyata araç satın alabileceklerini öğreniyorlar. Amacım, ikinci el araçlardan daha ucuza farklı model ve marka sıfır kilometre araçların ulaşılabilir olduğunu göstermektir" diye konuştu.

Yomra ilçesinde yaşayan yazılımcı Elektrik-Elektronik Mühendisi Emre Yılmaz, araç satın alma sürecinde ikinci el araçlarla sıfır kilometre araçlar arasındaki fiyat farklarıyla karşılaşınca, fiyatları tek alanda toplamak için ücretsiz platform kurmaya karar verdi. Yılmaz, araç satın alma sürecinde araçlar arasındaki fiyat farkının yanı sıra karmaşaya karşı, fiyatları tek çatı altında buluşturan mobil uygulama yazılımı geliştirdi. Yazılım alanındaki tecrübesini otomotiv sektörüne taşıyan Yılmaz, Türkiye genelindeki sıfır kilometre araç fiyatlarını 'OnuAl' adlı platformla tüketiciyle buluşturdu. Uygulamayla araç sahibi olmak isteyenler, fiyat farklarını, kampanyaları ve en uygun araçları tüm özellikleriyle görebiliyor. Güncel fiyat bilgilerini ücretsiz olarak vatandaşlara sunan ve tüketicilerin uygun fiyatlı sıfır araçlara daha kolay erişilebilmesini sağlayan uygulama, ilgi çekti.

Uygulamayı anlatan Emre Yılmaz, araç satan bayileri gezerken yeni araçların, ikinci el araçlara göre daha uygun fiyata satıldığını fark ettiğini söyleyerek, "İlk olarak marketlerdeki pahalılıkla ilgili bir yazılım geliştirmiştim. İnternetteki süper market ürünlerini ve ev elektronik ürünlerini takip eden bir yazılım yapmıştım. Bu yazılım, çeşitli internet sitelerinde ürünleri tarayıp indirime giren ürünleri otomatik olarak paylaşıyordu. Çok kısa sürede bini aşkın takipçi sayısına ulaştı. Buradaki tecrübemi ihtiyaç gördüğüm otomotiv sektöründe değerlendirmek istedim. İkinci el bir araç almayı planlıyordum, bayileri ziyaret ettiğimde çok daha uygun fiyata sıfır kilometre alabildiğimi öğrendim. Böyle olunca bunu insanlara sunmam gerektiğini düşündüm. Kendi aracımı aldıktan sonra bu alanda çalışmaya başladım ve bayilerden sıfır kilometre araçların fiyatlarını alarak internette yayınlıyorum. Araçların liste fiyatıyla bayideki indirimli fiyatlar arasında bazen uçurumlar olabiliyor" dedi.

'UYGUN FİYATLI ARAÇLARI GÖRÜNÜR HALE GETİREBİLMEK İSTEDİM'

Kurduğu yazılım sistemini tüketicilere ücretsiz olarak sunduğunu belirten Yılmaz, "8 milyonluk liste fiyatına sahip bir araç, 4 milyon 990 bin TL'ye bayiden satın alınabiliyor. Bu durum insanlara bazen inanılmaz gelebiliyor ama bayiyi arayıp görüştüklerinde bu fiyata araç satın alabileceklerini öğreniyorlar. Bu hizmet için herhangi bir ücret talep etmiyorum. Piyasayı şeffaflaştırmak ve daha uygun fiyatlı araçları piyasada görünür hale getirebilmek için böyle bir çalışma gerçekleştiriyorum. 'OnuAl' sıfır araba fiyatlarındaki bu kanalda ne bayi ne de takipçi herhangi bir ödeme yapmıyor. Doğrudan birbirleriyle iletişime geçerek aracı satın alabiliyorlar. Bu sayede sıfır kilometre araçlar daha ulaşılabilir hale geliyor" diye konuştu.

'SIFIR ARAÇLARIN ULAŞILABİLİR OLDUĞUNU GÖSTERMEK İSTEDİM'

Araç almak isteyenler için bayilerdeki fiyatları sisteminde güncel olarak listelendiğini anlatan Yılmaz, "İnsanlar bayilerden fiyatlar alıp bunları yayınlıyor fakat bunları bir araya getiren bir platform yok. Benim yazılımım sosyal medyadaki tüm paylaşımları tarıyor ve araç fırsatlarıyla ilgili paylaşımları bir araya getirip bize haber veriyor. Biz de bayileri arayıp fiyatları doğruluyoruz. Bayi isimleri ya da şehrin adıyla yetkili satıcı etiketini kullanarak fiyatı paylaşıyoruz. İnsanlar da o şehirdeki bayileri arayarak bu araçları satın alabiliyor. Kurduğum sayfanın adı da 'OnuAl' sıfır araba fiyatlarıdır. Amacım, ikinci el araçlardan daha ucuza sıfır kilometre araçların ulaşılabilir olduğunu göstermekti" ifadelerini kullandı.

Uygun fiyata araç satın alınabileceğini görünür hale getirdiğini söyleyen Yılmaz, "Zamanla bu durum ikinci el fiyatlarında düşüşe neden olacaktır. İnsanlar gerçekten sıfır kilometre araçlarında uygun fiyata alınabildiğini, ödeme esnasında da çeşitli esneklikler sunulabildiğini görebilir hale geldi. Bu yüzden de her gün binlerce kişi bu kanala katılıyor. Burada verilen tek hizmet, bayi ve müşteri arasındaki iletişimi kurmaktı. Biz de burada takipçiden herhangi bir ücret talep etmeden bayinin bilgilerini paylaşıyoruz. Bayi de tüketici de bize para ödemiyor. Aslında doğrudan herhangi bir masraf yapmadan sıfır kilometre aracına ulaşabiliyor" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan KÖSE/TRABZON,

Kaynak: DHA

Emre Yılmaz, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıfır Araçlar Uygun Fiyata! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama... Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...
Metrobüsteki yan bakma cinayetinde yürek yakan detay Metrobüsteki yan bakma cinayetinde yürek yakan detay
İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı
Teklifi kabul ettiler Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor Teklifi kabul ettiler! Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor
Küçükçekmece’de yıkımı yapılan binada kısmi çökme yaşandı 3 işçi yaralandı Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme yaşandı; 3 işçi yaralandı
Trump’ın çağrısı sonrası İran ve İsrail’den yeni karar Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar
Türkiye’nin en güvenli 5 şehri İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
“Türk uçakları Yunan bakanın uçağını taciz etti“ iddiasında gerçek ortaya çıktı "Türk uçakları Yunan bakanın uçağını taciz etti" iddiasında gerçek ortaya çıktı
Çocuk parkında 10 kişiyi yaralayan saldırganlardan pes dedirten savunma Çocuk parkında 10 kişiyi yaralayan saldırganlardan pes dedirten savunma

11:07
Bahçeli kürsüden Özel’e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
Bahçeli kürsüden Özel'e seslendi: Ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmelidir
11:01
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak
10:59
Trump’ın maç keyfi kısa sürdü Kameralar her şeyi kaydetti
Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti
10:53
Kılıçdaroğlu’nun sözcüsü Atakan Sönmez: Grup toplantısı iptal edilmedi, görüşmeler sürüyor
Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Atakan Sönmez: Grup toplantısı iptal edilmedi, görüşmeler sürüyor
10:51
Fred’den transfer iddialarına bomba yanıt
Fred'den transfer iddialarına bomba yanıt
10:44
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş’tan Kılıçdaroğlu’na sağduyu çağrısı
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı
10:34
Bahçeli, parti grubunda A Milli Takım için hazırlattığı marşı dinletti
Bahçeli, parti grubunda A Milli Takım için hazırlattığı marşı dinletti
10:24
Türk konsolosun başını yakan kumarhane kaçamağı
Türk konsolosun başını yakan kumarhane kaçamağı
09:58
Kılıçdaroğlu mu Özel mi İşte CHP Grup Toplantısı’nın yapılacağı salona ilk gelen ekip
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip
09:50
Barış Alper’e inanılmaz teklif Kasada para koyacak yer kalmayacak
Barış Alper'e inanılmaz teklif! Kasada para koyacak yer kalmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 11:21:08. #7.13#
SON DAKİKA: Sıfır Araçlar Uygun Fiyata! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.