Sıfır Atık Günü'nde Çevre Bilinci Vurgusu

Bakan Tekin, NSosyal hesabından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edilen kararla 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan edilmesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Daha temiz bir geleceğin, küçük yaşta kazanılan doğru alışkanlıklarla mümkün olacağını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Sıfır atık, çevreyi korumanın yanı sıra eğitim ve bilinçle güçlenen bir yaşam biçimidir. Bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, öğrencilerimizde çevre bilincinin güçlenmesini, sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaşmasını ve atık yönetimi konusunda bilinçlenmelerini destekliyoruz. Bu vesileyle 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün, ülkemizde ve dünyada farkındalığın artmasına katkı sağlamasını diliyorum."