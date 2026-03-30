Sıfır Atık Günü'nde Çevre Bilinci Vurgusu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sıfır Atık Günü'nde Çevre Bilinci Vurgusu

30.03.2026 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB Bakanı Tekin, öğrencilere yönelik çevre bilinci ve sıfır atık yönetimi çalışmalarını anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, öğrencilerimizde çevre bilincinin güçlenmesini, sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaşmasını ve atık yönetimi konusunda bilinçlenmelerini destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edilen kararla 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan edilmesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Daha temiz bir geleceğin, küçük yaşta kazanılan doğru alışkanlıklarla mümkün olacağını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Sıfır atık, çevreyi korumanın yanı sıra eğitim ve bilinçle güçlenen bir yaşam biçimidir. Bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, öğrencilerimizde çevre bilincinin güçlenmesini, sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaşmasını ve atık yönetimi konusunda bilinçlenmelerini destekliyoruz. Bu vesileyle 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün, ülkemizde ve dünyada farkındalığın artmasına katkı sağlamasını diliyorum."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
Süper Lig’in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu
AK Parti’li İnan, Özgür Özel’e meydan okudu: İzmir ve Uşak’ta sandığı kuralım AK Parti'li İnan, Özgür Özel'e meydan okudu: İzmir ve Uşak'ta sandığı kuralım

14:38
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşmaya varılmazsa tüm elektrik üretim tesislerini, petrol kuyularını ve Hark Adası’nı havaya uçuracağız
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya varılmazsa tüm elektrik üretim tesislerini, petrol kuyularını ve Hark Adası’nı havaya uçuracağız
14:20
Kuralı değiştirdiler Hindistan’dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
14:03
Montella’dan büyük ters köşe Bu kadarını kimse beklemiyordu
Montella'dan büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu
13:51
Savaşta bir ilk İran’dan müttefikleri Rusya ve Çin’e tarihi rest
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
13:18
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon Mal varlıklarına el konuldu
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu
13:14
APP plaka süresi uzatıldı mı İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
APP plaka süresi uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 14:46:38. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.