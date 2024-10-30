Sıfır Atık Projesi ile Geri Dönüşüm Atağı - Son Dakika
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Sıfır Atık Projesi ile Geri Dönüşüm Atağı

Sıfır Atık Projesi ile Geri Dönüşüm Atağı

Haliliye Belediyesi, Sıfır Atık Projesi ile atıkları geri dönüşüme kazandırarak çevreye katkı sağlıyor.

30.10.2024 13:17
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Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi ile toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi'nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında hayata geçirdiği Sıfır Atık Projesiyle geri dönüşüm atağı sürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete sunulan Sıfır Atık Marketler ve ilçenin belirli noktalarına kurulan geri dönüşüm kutularıyla vatandaşların geri dönüşüme katkı sağlaması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Devteyşti, Şair Nabi ve Ahmet Yesevi Mahallelerine kurulan Sıfır Atık Marketler ile geri dönüştürülebilir atıklar toplanıyor. Vatandaşların dahil edildiği proje ile geri dönüşüme katkı sunacak atıklarını getirenlere, puan sistemiyle temizlik ürünleri hediye ediliyor.

Marketler ve sıfır atık materyalleri aracılığıyla her gün yüzlerce kilo kağıt, plastik, cam, metal, pil ve bitkisel atık yağ toplanmaya devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından atık toplama araçlarıyla alınan geri dönüştürülebilir atıklar ile 2024 yılının 10 aylık sürecinde ise 355 ton atık toplandı. Atık Dönüşüm Merkezine götürülen ve dönüştürülen atıklar ile 3 bin 987 ağacın kesilmesi önlendi.

Kaynak: AA

Haliliye Belediyesi, Belediye, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıfır Atık Projesi ile Geri Dönüşüm Atağı - Son Dakika

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