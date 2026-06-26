Ağırbaş: Sürdürülebilir şehirler iklim kriziyle mücadelede kritik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağırbaş: Sürdürülebilir şehirler iklim kriziyle mücadelede kritik

Ağırbaş: Sürdürülebilir şehirler iklim kriziyle mücadelede kritik
26.06.2026 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının merkezi haline getirmek istiyoruz. Sıfır atık temelli teknoparklar, AR-GE merkezleri ve kurduğumuz Sıfır Atık Enstitüsü ile İstanbul'da sivil toplum, iş dünyası ve farklı kesimlerle birlikte önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz" - "Yaşanabilir, sürdürülebilir şehirler inşa edersek iklim kriziyle mücadeleyi daha güçlü hale getiririz"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, İstanbul'da düzenlenen Anahtar Fikirler Zirvesi'nde sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve şehirlerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Emlak Konut GYO tarafından, gayrimenkul ve inşaat sektöründeki gerçek ihtiyaç alanlarına yenilikçi çözümler geliştiren girişimleri sektör temsilcileri, yatırımcılar ve kurumlarla buluşturan Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, dün ve bugün Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleştirildi.

Zirvenin ikinci gününün açılış programına Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Emlak Konut Strateji ve Kurumsal Gelişim Koordinatörü Hasan Tural, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp başta olmak üzere çok sayıda girişimci, yatırımcı, sivil toplum kuruluşu ve sektör temsilcisi katıldı.

"Zirvenin ortak akıl platformuna dönüştüğünü görüyoruz"

Açıklamada, zirve kapsamındaki konuşmasına yer verilen Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, sürdürülebilir şehirlerin inşasının, inovasyonun ve verimlilik odaklı dönüşümün önemine dikkati çekti.

Ağırbaş, Anahtar Fikirler Zirvesi'nin geçen yılki ilk buluşmadan bu yana önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, "Farklı kurumların, farklı insanların ortak hedef doğrultusunda fikirlerini yarıştırdığı güçlü bir ambiyansa şahit olmuştuk. Bu yıl ikincisi düzenlenen zirvenin, Emlak Konut ve paydaşlarının katkılarıyla daha ileri taşınarak gerçek bir ortak akıl platformuna dönüştüğünü görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık Hareketi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de başlatıldığını anımsatan Ağırbaş, "Sıfır Atık Vakfı olarak 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı Sıfır Atık Hareketi'ni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte dünya sahnesine taşıdık. Bugün Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan küresel bir marka haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 sürecine de değinen Ağırbaş, "COP31 ile beraber Türkiye'nin iklim dönüşümü, çevre ve şehircilik alanında yaptığı çalışmaların dünyaya anlatılacağı ve daha ileri taşınacağı önemli bir süreç yaşayacağız. COP31 Başkanımız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un liderliğinde, insanı merkeze alan ve dünyanın gerçeklerinin konuşulduğu bir COP toplantısı inşa etmek için çalışıyoruz." dedi.

Ağırbaş, şehirlerin geleceğinin sürdürülebilirlik ekseninde şekilleneceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının merkezi haline getirmek istiyoruz. Sıfır atık temelli teknoparklar, AR-GE merkezleri ve kurduğumuz Sıfır Atık Enstitüsü ile İstanbul'da sivil toplum, iş dünyası ve farklı kesimlerle birlikte önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz. Yaşanabilir, sürdürülebilir şehirler inşa edersek iklim kriziyle mücadeleyi daha güçlü hale getiririz. Yapı sektörü, çevresel etkilerin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Bu alandaki yeşil dönüşüm, emisyon azaltıcı projeler ve sürdürülebilir uygulamalar, dünyadaki çevre sorunlarıyla mücadelede büyük katkı sağlayacaktır."

Kaynak: AA

Sivil Toplum, İş Dünyası, Teknoloji, İstanbul, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağırbaş: Sürdürülebilir şehirler iklim kriziyle mücadelede kritik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor
İspanya’da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez’e istifa çağrıları yükseldi İspanya'da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez'e istifa çağrıları yükseldi
Almanya’da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı Almanya'da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı
Bu görüntülere yürek dayanmaz Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı Bu görüntülere yürek dayanmaz! Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı
Edirne’de iş yerinde çıkan yangın panik yarattı, ilk müdahaleyi esnaf yaptı Edirne'de iş yerinde çıkan yangın panik yarattı, ilk müdahaleyi esnaf yaptı
15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi 15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi
Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor
Bakan Kurum, Londra’da Kral Charles’ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı Bakan Kurum, Londra'da Kral Charles'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı

15:41
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı
15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
15:04
Aziz Yıldırım’dan Dortmund’a rest
Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest
14:47
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafını paylaştı
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı
14:46
3 kardeşe acı veda Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
14:09
Antalya kavruluyor Hissedilen sıcaklık 47 dereceye çıktı
Antalya kavruluyor! Hissedilen sıcaklık 47 dereceye çıktı
13:56
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık
13:17
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 16:07:07. #7.12#
SON DAKİKA: Ağırbaş: Sürdürülebilir şehirler iklim kriziyle mücadelede kritik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.