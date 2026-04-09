Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Afrika'da İklim Eylemi ve Sıfır Atık Çözümlerini Vurguladı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Afrika'da İklim Eylemi ve Sıfır Atık Çözümlerini Vurguladı

09.04.2026 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Afrika'da iklim değişikliğiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Yenilenebilir enerjiye erişim, gıda sistemlerinin iyileştirilmesi ve sıfır atık destekleri konularında farkındalık oluşturdu. COP31 öncesi hükümetlerin ve işletmelerin eylemlerini hızlandırmaları gerektiğini vurguladı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Afrika'nın en büyük basın kuruluşlarından allAfrica'ya röportaj verdi. Ağırbaş, iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun hissedildiği Afrika'da görüşmeler yaparak, yenilenebilir enerjiye erişim, gıda sistemlerinin iyileştirilmesi, gençlik inovasyonu ve sıfır atık destekleri konularında mesajlar verdi. COP31 öncesinde hükümetler, işletmeler ve toplulukların eylemlerini hızlandırması gerektiğini belirterek, yerel inisiyatiflerin sürdürülebilir bir gelecek inşasındaki kritik rolüne dikkat çekti.

Afrika ziyaretini ilham verici bulan Ağırbaş, özel sektördeki dayanıklılık ve yenilikçiliği övdü. Eylem Gündemi aracılığıyla Afrikalı liderlerin küresel çözümler sunduğunu ifade etti. Sıfır atık konusunda, şehirlerin atıkları kaynağında azaltması, kanıtlanmış çözümlere yatırım yapması ve sıfır atığı planlama süreçlerine entegre etmesi gerektiğini vurguladı. Gıda israfına değinerek, altyapı eksikliklerinin çözülmesiyle atıkların önlenebileceğini kaydetti.

İklim Eylem Gündemi'nin gıda güvenliği ve atık azaltma hedeflerini anlatan Ağırbaş, COP31'in taahhütlerle sonuçlar arasındaki boşluğu kapatmaya odaklandığını belirtti. Genç liderlerle işbirliğini ön plana çıkararak, kendi rolünün gönüllü girişimlerle resmi müzakereler arasında köprü kurmak olduğunu söyledi. Afrika'daki 58 girişimin devam ettiğini ve en iyi çözümlerin küresel ölçekte yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ekonomi, Afrika, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Afrika'da İklim Eylemi ve Sıfır Atık Çözümlerini Vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 23:46:00. #7.13#
SON DAKİKA: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Afrika'da İklim Eylemi ve Sıfır Atık Çözümlerini Vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.