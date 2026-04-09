Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Afrika'da İklim Eylemi ve Sıfır Atık Çözümlerini Vurguladı

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Afrika'nın en büyük basın kuruluşlarından allAfrica'ya röportaj verdi. Ağırbaş, iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun hissedildiği Afrika'da görüşmeler yaparak, yenilenebilir enerjiye erişim, gıda sistemlerinin iyileştirilmesi, gençlik inovasyonu ve sıfır atık destekleri konularında mesajlar verdi. COP31 öncesinde hükümetler, işletmeler ve toplulukların eylemlerini hızlandırması gerektiğini belirterek, yerel inisiyatiflerin sürdürülebilir bir gelecek inşasındaki kritik rolüne dikkat çekti.

Afrika ziyaretini ilham verici bulan Ağırbaş, özel sektördeki dayanıklılık ve yenilikçiliği övdü. Eylem Gündemi aracılığıyla Afrikalı liderlerin küresel çözümler sunduğunu ifade etti. Sıfır atık konusunda, şehirlerin atıkları kaynağında azaltması, kanıtlanmış çözümlere yatırım yapması ve sıfır atığı planlama süreçlerine entegre etmesi gerektiğini vurguladı. Gıda israfına değinerek, altyapı eksikliklerinin çözülmesiyle atıkların önlenebileceğini kaydetti.

İklim Eylem Gündemi'nin gıda güvenliği ve atık azaltma hedeflerini anlatan Ağırbaş, COP31'in taahhütlerle sonuçlar arasındaki boşluğu kapatmaya odaklandığını belirtti. Genç liderlerle işbirliğini ön plana çıkararak, kendi rolünün gönüllü girişimlerle resmi müzakereler arasında köprü kurmak olduğunu söyledi. Afrika'daki 58 girişimin devam ettiğini ve en iyi çözümlerin küresel ölçekte yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.