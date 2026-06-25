Sigara Bırakma Polikliniği Aktif Çalışmalar Yapıyor - Son Dakika
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Sigara Bırakma Polikliniği Aktif Çalışmalar Yapıyor

25.06.2026 13:56
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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sigara bırakma konusunda uzman destek ve tedavi sunuyor.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Sigara Bırakma Polikliniği, sigarayı bırakmak isteyenlere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nevzat Esen, gazetecilere, sigara, elektronik sigara, puro, pipo ve nargilenin benzer sağlık riskleri taşıdığını belirtti.

Tütün bağımlılığıyla mücadelede hekim desteği ve ilaç tedavisinin önemli olduğunu ifade eden Esen, şunları kaydetti:

"Son yıllarda elektronik sigaranın daha az zararlı olduğu yönündeki yanlış algı yaygınlaşıyor. KOAH, astım ve akut akciğer hasarıyla sonuçlanabilen evalı sendromu gibi ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Tütün ürünlerinin içerdiği zararlı gaz ve kimyasallar uzun vadede başta akciğerler olmak üzere birçok organda kalıcı hasara neden olabiliyor. Sigara yalnızca kullanıcıya değil, çevresindekilere zarar veriyor. Tütün bağımlılığı tedavi edilebilir bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda yürütülen sigara bırakma hizmetleri önemli sonuçlar veriyor."

Tedaviye düzenli devam eden hastalarda başarılı sonuçlar elde edildiğini anlatan Esen, "Sigarayı bırakma konusunda kararlılık gösteren bireyler, uzman desteğiyle bağımlılığın üstesinden gelebiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın mutlaka profesyonel destek olmasını öneriyorum." diye konuştu

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık, Güncel, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sigara Bırakma Polikliniği Aktif Çalışmalar Yapıyor - Son Dakika

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