Sigaraya Bağlı Akciğer Sertleşmesi: Mehmet Atay'ın Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sigaraya Bağlı Akciğer Sertleşmesi: Mehmet Atay'ın Hikayesi

Mehmet Atay, sigara nedeniyle akciğer sertleşmesi hastalığıyla mücadele ediyor, oksijen cihazına bağımlı.

22.02.2025 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da sigara kullanımına??????? bağlı akciğer sertleşmesi teşhisi konulan 65 yaşındaki Mehmet Atay, yaşamını oksijen cihazına bağlı sürdürüyor.

Atay, öksürük ve nefes darlığı şikayeti nedeniyle 2018'de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi'ndeki Doç. Dr. Aydın Balcı'ya müracaat etti.

Burada yapılan tetkiklerle akciğer sertleşmesi teşhisi konulan Atay, 45 yıl içtiği sigarayı hemen bıraktı.

Doktor kontrolünde ilaç tedavisine başlanan Atay, rahatsızlığının ilerlemesi üzerine 2020'den sonra nefes almak için oksijen cihazı kullanmaya başladı.

"Bu hastalığa yakalanacağımı bilseydim bir tane bile sigara içmezdim"

Atay, AA muhabirine, sigara içtiği dönemlerin pişmanlığını nefes alamamaya başladıktan sonra daha fazla hissetmeye başladığını söyledi.

Akciğer sertleşmesi hastalığıyla yaşamanın çok zor olduğunu anlatan Atay, "Bu hastalığa yakalanacağımı bilseydim bir tane bile sigara içmezdim. Keşke içmez olaydım. Herkes de sigaradan uzak dursun. Çok kötü bir hastalık. Şimdi makineyle çalışan bir insan oldum. Bu makine ve oksijen olmazsa yaşayamam. Herkese halimi görmelerini ve sigaradan uzak durmalarını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

"Bu rahatsızlık nadir görülen, ciddi ve ilerleyici bir akciğer hastalığıdır"

Doç. Dr. Aydın Balcı da genelde kronik sigara içiciliğine bağlı oluşan akciğer sertleşmesi hastalığının tedavisinin mevcut olmadığını belirtti.

Tedavide kullanılan ilaçların ise hastalığın ilerlemesini durdurabildiğini vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"Hastamız, akciğer sertleşmesinin ilerleyen döneminde. Oksijen cihazına bağımlı yaşıyor. Son üç ayda hastanemize dördüncü kez yatışı yapıldı. Tedavi sürecine devam ediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bu rahatsızlık nadir görülen, ciddi ve ilerleyici bir akciğer hastalığıdır. Akciğerin süngerimsi dokusunu kaybetmesi nedeniyle kana oksijen geçişini zorlaştıran bir hastalık. İnsan bedeninde nefes alıp vermeyi zorlaştırıyor."

Kaynak: AA

Mehmet Atay, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sigaraya Bağlı Akciğer Sertleşmesi: Mehmet Atay'ın Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:24 Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu
13:40 Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı
12:33 İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
12:32 Maydonoz Döner operasyonunun detayları MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB
11:16 Gazze’de son takas İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü
18:23 Ege Denizi’nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu Ege Denizi'nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:11 HÜDA PAR’dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne cevap HÜDA PAR'dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne cevap
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
17:17 Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi?
17:03 Bitcoin neden yükseliyor Bitcoin neden yükseliyor?
16:36 İstanbul’da kar şiddetlendi Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu
16:34 Vatandaşın kar çilesi Patron ’işe gel’ deyince böyle isyan etti Vatandaşın kar çilesi! Patron 'işe gel' deyince böyle isyan etti
16:26 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a bomba gönderme Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 15:35:01. #1.12#
SON DAKİKA: Sigaraya Bağlı Akciğer Sertleşmesi: Mehmet Atay'ın Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.