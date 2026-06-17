Sigorta İzmir Sektörün Buluşma Noktası Oldu - Son Dakika
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Sigorta İzmir Sektörün Buluşma Noktası Oldu

17.06.2026 10:58  Güncelleme: 11:52
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Sigorta sektörünün tüm paydaşlarını İzmir'de buluşturan Sigorta İzmir Fuar ve Zirvesi, üç günde 4 bin 583 sektör profesyonelini ağırlayarak yeni iş birliklerine ve sektörün geleceğine ışık tuttu.

(İZMİR) - Sigorta sektörünün tüm paydaşlarını İzmir'de bir araya getiren Sigorta İzmir - Sigorta Paydaşları İş Birliği Fuar ve Zirvesi, üç gün boyunca sektörün geleceğinin konuşulduğu, yeni iş birliklerinin kurulduğu ve ortak vizyonun güçlendiği önemli bir platform oldu. Sigorta İzmir, üç günde 4 bin 583 sektör profesyonelini ağırladı.

Ticaret Bakanlığı ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) himayesinde 11-13 Haziran'da gerçekleştirilen Sigorta İzmir - Sigorta Paydaşları İş Birliği Fuar ve Zirvesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK), Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK), İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) destekleriyle hayata geçirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ organizatörlüğünde düzenlenen fuarın etkinlik partnerliğini ise IUC Events üstlendi.

Sigorta İzmir, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren yapısıyla yoğun ilgi gördü. Toplam 48 kurum ve kuruluşun yer aldığı organizasyonda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 4 bin 583 sektör profesyoneli ağırlandı. Sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri, brokerler, acenteler, eksperler, asistans firmaları, kamu kurumları ve meslek örgütlerinin yer aldığı fuar, yeni iş birliklerinin kurulmasına ve sektörel iletişimin güçlenmesine katkı sağladı.

SEKTÖRÜN GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI

Fuar kapsamındaki zirve oturumlarında, sektörün güncel gündemi ve geleceğine ilişkin önemli başlıklar ele alındı. Üç gün boyunca sekiz panelde; kamu temsilcileri, sektör yöneticileri, akademisyenler ve meslek örgütlerinin temsilcileri bir araya geldi.

Açılış gününde düzenlenen "Sigortacılık Sektörü Gündemdeki Konular ve Gelecek Stratejileri" panelinde sektörün mevcut durumu, gelişim alanları ve gelecek hedefleri değerlendirildi. Ardından gerçekleştirilen özel oturumda dijitalleşmenin sigortacılık sektörüne etkileri ele alındı.

İkinci gün programında değişen risk yapıları, hasar yönetiminde dönüşen süreçler ve yeni nesil sigortacılık uygulamaları konuşuldu. Dağıtım kanallarının değişen rolü, müşteri beklentilerindeki dönüşüm ve jeopolitik gelişmelerin nakliyat sigortalarına etkileri sektör temsilcilerinin değerlendirmeleriyle masaya yatırıldı.

Son gün gerçekleştirilen oturumlarda ise destek hizmetlerinin sektördeki önemi, hizmet kalitesi, müşteri odaklılık, gençlerin sigortacılık sektörüne bakışı ve sektörde ikinci neslin üstleneceği roller ele alındı. Farklı kuşaklardan sektör temsilcilerini buluşturan paneller, sigortacılığın geleceğine ilişkin önemli görüşlerin paylaşılmasına olanak sağladı.

İŞ BİRLİKLERİ GÜÇLENDİ

Sigorta İzmir, panel ve oturumların yanı sıra sektör profesyonelleri arasında kurulan yeni bağlantılarla da dikkati çekti. Organizasyon boyunca gerçekleştirilen iş görüşmeleri ve birebir temaslar sayesinde katılımcılar yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkanı buldu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen sektör temsilcilerinin yanı sıra uluslararası katılımcıları da ağırlayan organizasyon, sigortacılık ekosisteminin farklı paydaşları arasında iletişimin ve ortak çalışma kültürünün gelişmesine katkı sağladı.

DENEYİM VE ETKİLEŞİM BİR ARADAYDI

Fuar kapsamında oluşturulan deneyim alanları da ziyaretçilerden ilgi gördü. DASK Deprem Simülasyon Tırı, Emniyet Genel Müdürlüğü trafik simülatörü ve çeşitli uygulama alanları ziyaretçilere farklı deneyimler sunarken, fuar alanı boyunca gerçekleştirilen etkinlikler organizasyonun etkileşimini artırdı. İzmir'in fuarcılık deneyimi ile sigortacılık sektörünün güçlü kurumlarını aynı platformda bir araya getiren Sigorta İzmir; bilgi paylaşımını artıran, ortak aklı güçlendiren ve sektörün geleceğine yönelik yeni iş birliklerinin önünü açan yapısıyla dikkati çekti.

Kaynak: ANKA

Sigorta, Ekonomi, Güncel, Finans, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sigorta İzmir Sektörün Buluşma Noktası Oldu - Son Dakika

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