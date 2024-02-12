Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'ü ziyaret etti - Son Dakika
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Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'ü ziyaret etti

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk\'ü ziyaret etti

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit ile birlikte İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'ü ziyaret etti. Sarıca, Öztürk'e yeni görevinde başarılar diledi ve Öztürk de ziyaretten memnuniyetini dile getirerek Sarıca ve Cirit'e teşekkür etti.

12.02.2024 19:27  Güncelleme: 19:29
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Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'ü ziyaret etti.

Sarıca beraberinde Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit ile gerçekleştirdiği ziyarette Öztürk'e yeni görevinde başarı diledi.

Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sarıca ve Cirit'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'ü ziyaret etti - Son Dakika
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