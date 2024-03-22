Siirt fıstığının üretimi ve kalitesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışıyor

Tescilli Siirt fıstığının üretiminin ve kalitesinin artırılması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesindeki "Fıstıkçılık Birimi"nde görevli ziraat mühendisleri sahada çalışıyor.
Valilik koordinasyonunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde fıstık üretiminde çiftçilerin karşılaştığı sorunların çözümü amacıyla 2018'de oluşturulan "Fıstıkçılık Birimi"nde görevli 5 ziraat mühendisi, bahçeleri gezerek üreticilere tekniğine uygun gübre kullanımı, aşılama, budama, hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda hizmet sunuyor.
Birimin saha ekibi sorumlusu ziraat mühendisi Abdulhamit Kireç, AA muhabirine, fıstık üretimine yönelik köyleri ve bahçeleri gezerek sorunları yerinde tespit ettiklerini, üreticilere çözüm önerileri geliştirdiklerini söyledi.
Çiftçileri hastalık ve zararlıların önlenmesi, fıstık ağaçlarının bakımı, budama ve aşılama konusunda bilgilendirdiklerini bildiren Kireç, özellikle bu dönemde tekniğine uygun gübre kullanımına karşı bahçeleri takibe aldıklarını belirtti.
Kireç, önemli bir katma değere ulaşan Siirt fıstığında verimi daha da artırmaya yönelik il genelinde yoğun çaba içerisinde olduklarını vurgulayarak, birim olarak çiftçiyi bilinçlendirdiklerini bildirdi.
"Yanlış gübreleme verimi düşürüyor"
Şu an üreticilerinin imkan ve yöntemlerine göre gübreleme yaptığını ifade eden Kireç, şöyle konuştu:
"Bazı üreticilerimiz bilinçli şekilde toprak tahlili yapıyor. Biz de bunu tavsiye ediyoruz. Kurumun sosyal medya hesaplarından yaptığımız yayınları takip eden bilgi sahibi oluyor. Tekniğine ve toprak tahliline uygun gübreleme yapan üreticilerimizi destekliyoruz. Çünkü bu dönemde yanlış gübreleme verimi düşürüyor."
Kireç, yeni bahçelerin kurulduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
"Daha önce kurulmuş klasik bahçeler var. Üretim miktarını artırma hedefimiz var, bunlara yönelik çalışmalarımız oluyor. Dekar alanı artırarak ürün elde etmekten ziyade, mevcut üretim alanından daha fazla ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Modern tarım tekniklerini klasik bahçelerde uygulayarak daha kalite ve fazla ürün elde etmeyi planlıyoruz."
Siirt'te 2002 yılında 20 bin dönümde yapılan fıstık üretiminin devletin desteğiyle TÜİK verilerine göre, 400 bin dekara ulaştığını kaydeden Kireç, fıstığın il genelinde çok sayıda ailenin geçim kaynağı haline geldiğini anlattı.
"Fıstıkçılık birimindeki arkadaşlar yeni teknikleri gösterdi"
Çiftçi Halil Demir ise uzun yıllar fıstık üreticiliği yaptığını, uzman ekip sayesinde bahçelerinde karşılaştıkları sorunların çözüme kavuştuğunu söyledi.
Demir, "Emekliyim, deneyerek öğreniyorum. Fıstık sadece bizim için değil ülke için de önemli bir ürün haline geldi. Fıstıkçılık birimindeki arkadaşlar yeni teknikleri gösterdi. Onların belirleyeceği program çerçevesinde daha iyi bir üretim alırız, diye çalışma yaptık." diye konuştu.
Fıstık üreticisi Ahmet Bal da uzun yıllar çiftçilik yaptığını, üretim sırasında çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, bu konuda fıstıkçılık biriminden her türlü desteği gördüklerini dile getirdi.
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