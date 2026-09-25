Siirt Gökçebağ'da devrilen patpat fıstık toplayan 7 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Siirt Gökçebağ'da devrilen patpat fıstık toplayan 7 kişiyi yaraladı

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Siirt Gökçebağ\'da devrilen patpat fıstık toplayan 7 kişiyi yaraladı
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Siirt'e bağlı Gökçebağ beldesinde sabah saatlerinde fıstık toplamaya gidenleri taşıyan patpat devrildi. Kazada araçtaki 7 kişi yaralanırken yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

SİİRT'te, fıstık toplamaya gidenleri taşıyan ve halk arasında 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde il merkezine bağlı Gökçebağ beldesinde meydana geldi. Fıstık toplamak için bahçeye gidenleri taşıyan K.A.'nın kontrolünü yitirdiği tarım aracı devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki H.A., İ.A., N.A., F.A., S.A. ve T.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiİncelemeGüncelSiirtKazaSon Dakika

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