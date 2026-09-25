Siirt Gökçebağ\'da devrilen patpat fıstık toplayan 7 kişiyi yaraladı

SİİRT'te, fıstık toplamaya gidenleri taşıyan ve halk arasında 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde il merkezine bağlı Gökçebağ beldesinde meydana geldi. Fıstık toplamak için bahçeye gidenleri taşıyan K.A.'nın kontrolünü yitirdiği tarım aracı devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki H.A., İ.A., N.A., F.A., S.A. ve T.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.