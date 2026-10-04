Siirt'in Daltepe ve Kalkancık köylerinde PKK'lı teröristlerin katlettiği 37 kişi anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt'in Daltepe ve Kalkancık köylerinde PKK'lı teröristlerin katlettiği 37 kişi anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Şirvan ilçesinin Daltepe ve Kalkancık köylerinde, 33 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca katledilen çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 37 kişi????? törenle anıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinin Daltepe ve Kalkancık köylerinde, 33 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca katledilen çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 37 kişi????? törenle anıldı.

Valilik himayesinde Şirvan Kaymakamlığı tarafından Daltepe ve Kalkancık şehitliklerinde düzenlenen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Kemal Kızılkaya, törende yaptığı konuşmada, 1993 yılında terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda hayatını kaybeden 37 vatandaşın hatırasını yaşatmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Aradan yıllar geçmiş olsa da o gece yaşanan acı yüreklerimizdeki tazeliğini korumaktadır. Bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda kadınlar, yaşlılar ve çocukların da aralarında bulunduğu 37 masum şehit edilmiştir. Aralarında henüz adı dahi konulmamış bebeklerin ve yalnızca 8 aylık Gülcan bebeğin de bulunması, yaşanan vahşetin ve insanlık dışı saldırının acısını daha da derinleştirmektedir. Onlar bu toprakların evlatları, anneleri, babaları, kardeşleri ve çocuklarıydı. Onların acısı yalnızca ailelerinin değil, milletimizin ortak acısıdır. Hatıraları ise bizlere bırakılmış mukaddes bir emanettir. Bizler bugün huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, bayrağımız bu semalarda özgürce dalgalanıyor, ezanlarımız bu topraklarda yükseliyorsa bunda vatanımızın ve milletimizin bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin büyük payı vardır. Bu vatanın her karış toprağında şehitlerimizin fedakarlığı ve aziz hatırası vardır."

Şirvan Kaymakamı Ertuğrul Bayram ise şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek şehitlerin emanetine sahip çıkacaklarını belirtti.

Törende şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek gül bırakıldı.

Programa, şehit yakınları ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
ŞirvanGüncelÇocukSiirtTerörPKKSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Ceyda Düvenci’nin son hali dikkat çekti “Evlilik yaramış“ Ceyda Düvenci'nin son hali dikkat çekti! "Evlilik yaramış"
Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
Alışveriş husumeti kundaklamayla bitti 6 otomobili küle çevirdiği anlar kamerada Alışveriş husumeti kundaklamayla bitti! 6 otomobili küle çevirdiği anlar kamerada
Türkiye’nin devleriyle çalışıyordu Resmen iflas etti Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Resmen iflas etti
Sonbaharın sultanı tezgahtaki yerini aldı Fiyatını duyan balıkçılara koştu Sonbaharın sultanı tezgahtaki yerini aldı! Fiyatını duyan balıkçılara koştu
15:48
Yargıda rüşvet skandalı 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
Yargıda rüşvet skandalı! 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
15:42
Osmaniye’deki 5.2’lik depremden ilk görüntüler
Osmaniye'deki 5.2'lik depremden ilk görüntüler
14:54
Bakan Şimşek düğmeye bastı Eski SPK Başkanı Gönül için Teftiş Kurulu devrede
Bakan Şimşek düğmeye bastı! Eski SPK Başkanı Gönül için Teftiş Kurulu devrede
14:54
Osmaniye’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:30
Adana’da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9’luk iki deprem meydana geldi
Adana'da 17 dakika arayla 4.8 ve 4,9'luk iki deprem meydana geldi
13:42
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 15:56:04. #7.12#
SON DAKİKA: Siirt'in Daltepe ve Kalkancık köylerinde PKK'lı teröristlerin katlettiği 37 kişi anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei