Siirt'in Gebole Tatlısı: Sağlıklı ve Lezzetli
Siirt'in Gebole Tatlısı: Sağlıklı ve Lezzetli

12.03.2026 11:22
Gebole tatlısı, Siirt mutfağının tescilli lezzeti olup, evde bulunan malzemelerle hazırlanıyor.

Siirt mutfağının coğrafi işaretli lezzetleri arasında yer alan gebole tatlısı, her evde bulunabilen malzemelerle hazırlanıp beğeniyle tüketiliyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Siirt mutfağının tescilli lezzetlerinden olan gebole tatlısının yapımı anlatıldı.

Kentin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan gebole tatlısı, buğday unu, su, şeker ve pekmezle hazırlanıyor. Pekmezin besleyici özelliğiyle yediden yetmişe herkes tarafından beğeniyle tüketilen tatlı, doğum yapan kadınların da tercihi oluyor.

Pişme esnasında uzun süre karıştırılırken dilek dilenen, evlere bereket, aile fertlerine şifa getirdiğine inanılan bu özel lezzet, evlerde hazırlanıyor, özel günlerde de misafirlere ikram ediliyor.

Gebole tatlısının tarifini AA muhabirine anlatan Ulus Aile Destek Merkezi'nde görevli usta öğretici Nurcan Arslan, Siirt'in mutfak kültüründe birçok lezzet bulunduğunu belirtti.

Kentte yemeklerin yanı sıra tatlıların da ön planda olduğunu dile getiren Arslan, bu lezzetlerden birinin de gebole tatlısı olduğunu söyledi.

Arslan, "Evde bulunan malzemelerle yapılan gebole tatlımız, doğum yapan kadınlarımızca süt olması için tüketiliyor. Özel günlerde, bayramlarda misafirlere ikram ediliyor. Bu tatlıyı yapmayı büyükannelerimizden öğrendik. Tatlımızın çok güzel bir lezzeti var ve pekmezle yapıldığı için de çok sağlıklı. Herkese bu tatlıyı yapmalarını öneriyorum." dedi.

Gebole tatlısı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (6 kişilik)

1 su bardağı üzüm pekmezi300 gram un1 su bardağı süt3 su bardağı su200 gram şeker50 gram tereyağı5 gram tuz50 gram cevizYapılışı

Üç su bardağı su, derin bir tencereye konulur, bir tutam tuz eklenip kaynamaya bırakılır.Bu sırada un ve bir su bardağı süt derin bir kaseye konulup çırpılır.Kaynamaya başlayan suya önce un ve süt karışımı kontrollü şekilde ardından da şeker ile tereyağı eklenip karıştırmaya devam edilir.Kaynama aşamasına geldikten sonra yaklaşık 3 dakika daha karıştırılır ve ocağın altı kapatılır.Hazırlanan tatlı yapışmaması için ıslatılan yayvan ya da çukur kaba dökülür.Tatlı, yaklaşık 45 dakika soğumaya bırakıldıktan sonra dilimlenir.Daha sonra tatlının üzerine tüm yüzeyini kapsayacak şekilde üzüm pekmezi dökülüp, dövülmüş ceviz ile süslenir.Tatlı, ılık ya da soğuk olarak servis edilir.

Kaynak: AA

Gastronomi, Güncel, Kültür, Siirt, Son Dakika

