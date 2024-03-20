Siirt\'in Pervari ilçesinde mahsur kalan 2 araç kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde karda mahsur kalan 2 araç ekipler tarafından kurtarıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışından dolayı ilçeye bağlı Geçittepe yolunda 2 araç mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.
Yolu kardan temizleyen ekipler mahsur kalan araçları kurtardı.
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