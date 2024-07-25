Siirt'in Şirvan ilçesinde alabalık üretimi yüzde 275 arttı - Son Dakika
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Siirt'in Şirvan ilçesinde alabalık üretimi yüzde 275 arttı

Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan Taşlı Alabalık Tesisinde yapılan iyileştirme çalışmaları ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle alabalık üretimi yüzde 275 artırılarak 243 tona çıkarıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, tesisin önemini vurgulayarak, çevre düzenlemesi projesiyle vatandaşları buraya çekmeyi ve lezzetli Siirt alabalığını tüketmelerini istediklerini belirtti.

25.07.2024 13:41
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Siirt'in Şirvan ilçesinin Taşlı Alabalık Tesisinde üretim yüzde 275 artırılarak 243 tona çıkarıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Taşlı Alabalık Üretim Tesisinde 2022 yılında 89 ton olan alabalık üretimi yüzde 275 artırıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, beraberinde kurum yetkilileri ve teknik personelle tesisi ziyaret etti, talepleri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirhan, tesisin gözbebeği işletmelerden biri olduğunu belirtti.

Tesisteki havuzlarda ve Alkumru Baraj Gölü'nde bulunan kafeslerde yetiştiricilik yapıldığını ifade eden Demirhan, şunları kaydetti:

"Tesiste yaptığımız incelemelerde iyileştirme çalışmalarıyla kapasite artırımı, çevre düzenlemesi ve pazar ile ilgili ne gibi ek çalışmalar yapabiliriz onu görüştük. İşletme su ürünleri mühendislerimiz tarafından düzenli olarak ziyaret edilerek teknik konularda destek veriliyor. İlimizde bu tür alanlar sınırlı. Bu sebeple çevre düzenlemesi projesi ile vatandaşlarımızı buraya çekerek hem piknik yapmalarını hem de lezzetli Siirt alabalığını tüketmelerini istiyoruz."???????

İşletme sahibi Abdülaziz Carlık ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleri ve üretimde iyileştirme çalışmaları ile alabalık üretimini ciddi oranda artırdıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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