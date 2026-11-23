Siirt Kurtalan'da sisli yolda TIR'a çarpan otomobilde 2'si ağır 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt Kurtalan'da sisli yolda otomobilin TIR'a çarpması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılardan 2'sinin durumu ağır. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, otomobilin TIR'a çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Toytepe köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda TIR'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra Kurtalan Belediyesi itfaiyecileri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi, sağlıkçıların ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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