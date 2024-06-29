Siirt Kurtalan karayolu yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Siirt Kurtalan karayolu yapım çalışmaları sürüyor

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Siirt Kurtalan karayolu Reşat Baysal varyantı yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Üçyol mevkiinden Kurtalan'a kadar olan yaklaşık 20 kilometrelik yol çalışması devam ederken, yapılan çalışmalar ile Siirt-Kurtalan-Baykan yol ayrımındaki çalışmalara ağırlık veriliyor. Üçyol mevkiinde bulunan dağların tıraşlamalarının hızlandığı ve yolun bitimine kalan 2 kilometrelik kesimin tamamlanmasıyla mekanik asfalta geçileceği belirtiliyor. Yolun kısa süre içerisinde tamamlanıp trafiğe açılması bekleniyor.

29.06.2024 02:21
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Siirt Kurtalan karayolu yapım çalışmaları sürüyor

SİİRT - Siirt Kurtalan karayolu Reşat Baysal varyantı yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Üçyol mevkiinden Kurtalan'a kadar olan yaklaşık 20 kilometrelik yol çalışması devam ederken, yapılan çalışmalar ile Siirt-Kurtalan- Baykan yol ayrımındaki çalışmalara ağırlık verildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre, Üçyol mevkiinde bulunan dağların tıraşlamalarının hızlandığı ve yolun bitimine kalan 2 kilometrelik kesimin tamamlanmasıyla mekanik asfalta geçileceği öğrenildi.

Yolun kısa süre içerisinde tamamlanıp trafiğe açılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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